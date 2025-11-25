Prono
Match Marseille - Newcastle en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 25 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Newcastle (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Marseille et Newcastle. Ce match aura lieu le mardi 25 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Newcastle.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Newcastle en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Marseille Newcastle en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Newcastle ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, L. Balerdi, B. Pavard, T. Weah, P. Højbjerg, A. Vermeeren, Igor Paixão, D. Bakola, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Newcastle : de son côté, l'équipe dirigée par E. Howe évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Pope, D. Burn, F. Schär, M. Thiaw, T. Livramento, J. Willock, S. Tonali, Bruno Guimarães, H. Barnes, A. Gordon, J. Murphy.
- Qui arbitre le match Marseille Newcastle ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Newcastle ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Newcastle ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Newcastle ?
Un seul but a été inscrit pour Newcastle par H. Barnes 6'.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : P. Aubameyang 46' 50'.