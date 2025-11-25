Menu Rechercher
2 - 1
61'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 5e journée
Marseille
2 - 1
MT : 0-1
61'
Newcastle
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
50'
2 - 1
P. Aubameyang (PD T. Weah)
46'
1 - 1
P. Aubameyang (PD D. Bakola)
mi-temps
0 - 1
6'
0 - 1
H. Barnes
Voir le live commenté
Classement live 8 Newcastle 9 19 Marseille 6
Possession 67% Marseille Newcastle
Tirs 12 6 7 6 7 14
Grosses occasions créées 100% Marseille 4 Newcastle 0
Compositions Marseille 4-2-3-1 Newcastle 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 OM N NUL 2 NEW
1186 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Timothy Weah 2 #2 Logo Marseille Mason Greenwood 1 #3 Logo Marseille Darryl Bakola 1
Tirs (%)
#1 Logo Newcastle Harvey Barnes 2/2 100% #2 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 4/6 67% #3 Logo Newcastle Joe Willock 2/4 50%
Fautes subies
#1 Logo Marseille Darryl Bakola 3 #2 Logo Newcastle Joe Willock 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Joe Willock 5/6 83%
Interceptions
#1 Logo Newcastle Joe Willock 2 #2 Logo Marseille Arthur Vermeeren 2 #3 Logo Newcastle Bruno Guimarães 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Anthony Gordon 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 47/49 96% #2 Logo Marseille Arthur Vermeeren 58/61 95% #3 Logo Marseille Emerson 37/40 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Newcastle Sandro Tonali 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 24

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
V
N
V
D
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Amir Murillo Amir Murillo Blessure musculaire Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Lésion du bassin
Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville William Osula William Osula Blessure à la cheville Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Anthony Gordon Anthony Gordon Blessure à la hanche Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe Kieran Trippier Kieran Trippier Ischio-jambiers

Top commentaires

Guilhermino Morais 20:54 La victoire à tout prix… Bonne chance les sudistes ! Et bon match à tous. 16 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Marseille - Newcastle en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 25 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Newcastle (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Marseille et Newcastle. Ce match aura lieu le mardi 25 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Newcastle.

On en parle

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Alberto Tegoni arbitre assistant
Daniele Bindoni arbitre assistant
Matteo Marchetti quatrième arbitre
Aleandro Di Paolo arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40638
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 25 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ FOOT
Code OM-NEW
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Newcastle
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Newcastle en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Marseille Newcastle en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Newcastle ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, L. Balerdi, B. Pavard, T. Weah, P. Højbjerg, A. Vermeeren, Igor Paixão, D. Bakola, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Newcastle : de son côté, l'équipe dirigée par E. Howe évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Pope, D. Burn, F. Schär, M. Thiaw, T. Livramento, J. Willock, S. Tonali, Bruno Guimarães, H. Barnes, A. Gordon, J. Murphy.

Qui arbitre le match Marseille Newcastle ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Newcastle ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Newcastle ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Newcastle ?

Un seul but a été inscrit pour Newcastle par H. Barnes 6'.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : P. Aubameyang 46' 50'.

Top commentaires

Guilhermino Morais 20:54 La victoire à tout prix… Bonne chance les sudistes ! Et bon match à tous. 16 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier