OM-Newcastle : la grosse mise au point de la Préfecture

C’est la polémique née après la victoire de l’OM sur Newcastle (2-1) en Ligue des Champions mardi. À la sortie du stade, des supporters anglais ont subi un traitement particulier de la part des forces de l’ordre. Ils ont été coincés par la police au moment de s’en aller, subissant pour certains d’entre eux des coups de matraque et même des gaz lacrymogènes, après avoir été enfermés pendant plus d’une heure dans leur parcage en tribune. Le comportement des forces de sécurité a rapidement été dénoncé par le club anglais, qui a communiqué sur cet incident ce jeudi. Les Toons «vont faire part de leurs préoccupations à l’UEFA» en s’appuyant sur plusieurs témoignages et vidéos. Une nouvelle fois, les méthodes de maintien de l’ordre à la française sont contestées, plus de trois ans après la triste finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Face au tollé suscité, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône n’a pas tardé à réagir en donnant sa version des faits auprès de La Provence. «La sécurisation de la rencontre du match OM-Newcastle a été préparée bien en amont, en lien avec l’UEFA et les clubs : deux réunions en préfecture et une réunion au stade sous l’égide de l’UEFA. Un dispositif de sécurité important a été préparé pour garantir la sécurité des supporters : point de rendez-vous place de la Joliette sécurisé par plusieurs UFM, rames de métro dédiées pour éviter tout risque de heurts avec des supporters marseillais, espace dédié dans le stade et sécurisation dans des rames de métro dédiées pour le retour», entame le communiqué, avant de revenir sur les incidents ayant eu lieu durant l’après-match.

«Les supporters ont été maintenus dans le stade une heure après le match pour garantir leur sécurité et éviter tout croisement de flux avec les supporters marseillais. Ce dispositif a été communiqué, discuté et validé par le club de Newcastle et l’UEFA. Le club s’est engagé à bien diffuser les informations auprès de ses supporters. L’objectif du dispositif de sécurité a été atteint : pas d’agression ou de heurts entre supporters hormis un fait isolé ailleurs dans la ville plus tard dans la nuit, interrompu grâce à une intervention rapide de la police. (…) La police a eu une attitude bienveillante tout au long du dispositif», assure la Préfecture. Pour conclure, elle reconnaît un petit incident lors de la sortie du stade avec des supporters anglais. «À un moment précis, sur la fin du dispositif, dans le secteur visiteurs, un mouvement de foule a nécessité une intervention des CRS et l’un d’eux a fait usage de manière très ponctuelle d’une gazeuse ce qui a incommodé pendant quelques minutes une vingtaine de supporters. Hormis cet événement, il n’y a pas eu de recours à la force et le dispositif s’est bien déroulé. Aucun blessé et aucune plainte rapportée suite à cet événement. Aucun courrier du club.»