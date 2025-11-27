OM : le communiqué cinglant de Newcastle sur les incidents au Vélodrome

Newcastle a vite réagi. Avant-hier soir, pendant que l’Olympique de Marseille et ses supporters célébraient le succès en Ligue des Champions contre Newcastle (2-1), les supporters des Magpies vivaient un calvaire. Dans les heures qui ont suivi le match, les témoignages de supporters anglais mécontents affluaient sur les réseaux sociaux. La raison ? Le traitement qui leur avait été réservé par les forces de l’ordre françaises. Les fans des Toons auraient été enfermés dans leur pacage pendant plus d’une heure et la police aurait fait usage de gaz lacrymogènes et de matraques. Un traitement « d’animal en cage » dénoncé par les supporters, mais aussi par le club. Rapidement mis au courant, Newcastle a fini par réagir officiellement ce jeudi matin via un communiqué.

« Nous allons officiellement faire part de nos préoccupations à l’UEFA, à l’Olympique de Marseille et à la police française concernant le traitement inacceptable réservé à nos supporters par la police au Stade Vélodrome après le match de Ligue des Champions de l’UEFA mardi dernier. Après le coup de sifflet final, nos supporters ont été contraints de rester dans le stade pendant près d’une heure, sur instruction des autorités locales, afin d’assurer leur sécurité lors de leur sortie du stade. Il était prévu de faire sortir 500 supporters à la fois, escortés par la police jusqu’à la station de métro pour se rendre à la place de la Joliette. Malgré le résultat décevant, nos supporters étaient de bonne humeur et ont attendu patiemment et sans incident pendant la période de retenue. L’opération d’après-match a été observée de près par nos stewards et nos cadres supérieurs », indique le club du Tyneside, avant de poursuivre.

Newcastle lance un appel à témoins

« Une fois le premier groupe de supporters libéré, la police a commencé à utiliser une force inutile et disproportionnée pour empêcher le reste de nos fans d’avancer. Elle a utilisé pour cela du gaz poivré, des matraques et des boucliers, et de nombreux supporters ont été agressés sans discernement par la police. De nombreux supporters étaient visiblement bouleversés, en particulier dans la partie supérieure du secteur réservé aux supporters visiteurs, où un mouvement de bousculade s’est manifesté. Notre personnel a immédiatement abordé la question avec la police, mais cela n’a eu qu’un impact limité sur ses tactiques excessives. Les supporters qui quittaient le stade ont légitimement fait part de leur détresse, de leur frustration et de leur colère à notre personnel, et nous avons par la suite reçu des témoignages très inquiétants de la part de supporters qui étaient présents. La sécurité et le bien-être des supporters doivent toujours être une priorité absolue, et nous condamnons fermement le traitement réservé à nos supporters par la police lors de cet incident. Nous demanderons à l’UEFA, à l’Olympique de Marseille et aux autorités locales d’ouvrir une enquête officielle sur cette affaire afin de tirer les leçons qui s’imposent et d’éviter que ce comportement ne se reproduise. »

Les Toons ne comptent donc pas s’arrêter là et ont même lancé un appel à témoins auprès des supporters présents dans la cité phocéenne. « Nous continuons à collaborer avec l’unité de police britannique chargée du football (UKFPU) afin de recueillir des preuves au nom de nos supporters. Nous souhaitons recueillir les témoignages des supporters concernés par cet incident afin de rassembler autant d’informations que possible. Ces informations seront également transmises à l’UEFA, à l’UKFPU et à l’organisation Football Supporters Europe. » Cela ne changera rien au résultat sur le terrain, mais ces incidents sont, encore une fois, une mauvaise publicité pour les services d’ordre français, si souvent pointés du doigt lorsqu’il s’agit d’accueillir des supporters étrangers.