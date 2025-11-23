Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 13e journée
Auxerre
0 - 0
MT : 0-0
terminé
Lyon
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
26'
L. Sinayoko (Penalty sauvé)

Notes des joueurs

#1 Logo Lyon A. Karabec 10.0 #2 Logo Lyon Afonso Moreira 10.0 #3 Logo Lyon K. Merah 10.0 Voir le classement complet
#1 Logo Lyon D. Greif 8.0 #2 Logo AJ Auxerre D. Léon 8.0 #3 Logo AJ Auxerre R. Matondo 6.6 Voir le classement complet
Statistiques

Classement live 6 Lyon 21 18 Auxerre 8
Possession 70% Lyon Auxerre
Tirs 12 7 8 5 6 14
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Auxerre 0
Compositions Auxerre 4-3-3 Lyon 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
AJA
NUL
OL
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Martín Satriano 3/3 100% #2 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 3/4 75% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo AJ Auxerre Danny Loader 3 #2 Logo AJ Auxerre Sékou Mara 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Clinton Mata 3 #2 Logo AJ Auxerre Gideon Mensah 2 #3 Logo AJ Auxerre Danny Loader 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/2 0% #2 Logo AJ Auxerre Danny Loader 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 3 #2 Logo AJ Auxerre Sékou Mara 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Sinaly Diomandé 6/6 100% #2 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 4/4 100% #3 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 6 #2 Logo AJ Auxerre Oussama El Azzouzi 4 #3 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Oussama El Azzouzi 2/2 100% #2 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 2/2 100% #3 Logo Lyon Abner 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Martín Satriano 0/9 0% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/7 0% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Danny Loader 0/5 0% #2 Logo Lyon Martín Satriano 0/4 0% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 71/76 93% #2 Logo Lyon Clinton Mata 58/65 89% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 58/65 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 4 #2 Logo Lyon Adam Karabec 3
Passes (%)
#1 Logo AJ Auxerre Donovan Léon 13/30 43%

Classement buteurs

#5 Logo Lyon Pavel Šulc 5 #23 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 3 #23 Logo Lyon Corentin Tolisso 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
28% 28% 43%
Série en cours
D
D
D
D
N
D
D
N
N
V
Rencontres précédentes
11% 3 Victoires 25% 7 Nuls 64% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Francisco Sierralta Francisco Sierralta Blessure musculaire Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Telli Siwe Telli Siwe Blessure au genou Elisha Owusu Elisha Owusu Blessure musculaire Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville Lasso Coulibaly Lasso Coulibaly Blessure à la cheville Marvin Senaya Marvin Senaya Inconnu
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Ischio-jambiers Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville Tyler Morton Tyler Morton Accumulation de cartons jaunes Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Carton rouge Hans Hateboer Hans Hateboer Carton rouge

Match Auxerre - Lyon en direct commenté

13e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 23 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 13e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et Lyon.

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0.1
3.4
Moyenne de cartons par match sur 8 matchs arbitrés
Benjamin Pages arbitre assistant
Valentin Evrard arbitre assistant
Pierre Legat quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de l'Abbé Deschamps Auxerre
Stade de l'Abbé Deschamps
  • Année de construction : 1918
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 17897
  • Affluence moyenne : 9371
  • Affluence maximum : 20005
  • % de remplissage : 41

Match en direct

Date 23 novembre 2025 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 13
Diffusion Ligue 1+
Affluence 17359
Code AJA-OL
Zone France
Équipe à domicile Auxerre
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Auxerre et Lyon ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 novembre 2025 à 15:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et Lyon ?

Auxerre : le coach C. Pélissier a choisi une formation en 4-3-3 : D. Léon, G. Mensah, C. Akpa, S. Diomandé, L. Sy, K. Danois, O. El Azzouzi, R. Matondo, D. Loader, S. Mara, L. Sinayoko.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Jorge Maciel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Tessmann, C. Tolisso, Afonso Moreira, K. Merah, A. Karabec, M. Satriano.

Qui arbitre le match Auxerre Lyon ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Auxerre Lyon ?

Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.

Quelle est la date et l'heure du match Auxerre Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 novembre 2025, coup d'envoi 15:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
