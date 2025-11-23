Notes des joueurs
Match Auxerre - Lyon en direct commenté
13e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 23 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 13e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et Lyon.
- Quel est le résultat du match entre Auxerre et Lyon ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Auxerre et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 novembre 2025 à 15:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Auxerre et Lyon ?
Auxerre : le coach C. Pélissier a choisi une formation en 4-3-3 : D. Léon, G. Mensah, C. Akpa, S. Diomandé, L. Sy, K. Danois, O. El Azzouzi, R. Matondo, D. Loader, S. Mara, L. Sinayoko.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Jorge Maciel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Tessmann, C. Tolisso, Afonso Moreira, K. Merah, A. Karabec, M. Satriano.
- Qui arbitre le match Auxerre Lyon ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Auxerre Lyon ?
Auxerre accueille le match au Stade de l'Abbé Deschamps.
- Quelle est la date et l'heure du match Auxerre Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 novembre 2025, coup d'envoi 15:00.