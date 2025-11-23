Match Auxerre - Lyon en direct commenté

13e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 23 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Auxerre et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 13e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Ligue 1 McDonald's entre Auxerre et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Auxerre et Lyon.