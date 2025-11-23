OL : Dominik Greif repousse le penalty de Lassine Sinayoko

Après les victoires du PSG, de l’OM et de Lens, l’OL se rendait sur la pelouse d’Auxerre, ce dimanche, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Bien décidés à retrouver le chemin du succès, les Rhodaniens ont, malheureusement, vécu un premier acte difficile.

Bousculés par l’AJA, les hommes de Paulo Fonseca ont même failli subir l’ouverture du score. Heureusement pour l’OL, Dominik Greif a sorti le grand jeu en repoussant le penalty de Lassine Sinayoko. Le score est toujours de 0 à 0.