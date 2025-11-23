Menu Rechercher
OL : Dominik Greif repousse le penalty de Lassine Sinayoko

Par Josué Cassé
1 min.
Dominik Greif, avec l'OL @Maxppp
Auxerre 0-0 Lyon

Après les victoires du PSG, de l’OM et de Lens, l’OL se rendait sur la pelouse d’Auxerre, ce dimanche, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Bien décidés à retrouver le chemin du succès, les Rhodaniens ont, malheureusement, vécu un premier acte difficile.

Lassine Sinayoko manque son pénalty !

L'arrêt de Dominik Greif 👏

Bousculés par l’AJA, les hommes de Paulo Fonseca ont même failli subir l’ouverture du score. Heureusement pour l’OL, Dominik Greif a sorti le grand jeu en repoussant le penalty de Lassine Sinayoko. Le score est toujours de 0 à 0.

Pub. le - MAJ le
