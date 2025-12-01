OL : doublé, homme du match, ovation…la folle soirée de Martin Satriano contre Nantes !

Il y a des soirs comme ça où tout marche. Ce dimanche soir, l’OL a connu l’une de ces soirées. Poussés par un beau succès en milieu de semaine en Ligue Europa (6-0) et par les festivités liées aux 75 ans du club, les Gones n’ont fait qu’une bouchée d’un FC Nantes réduit à dix ce dimanche (3-0). Une soirée qui a également permis à de nombreuses individualités de briller à Lyon. Alors qu’Abner et Pavel Sulc ont confirmé leur bonne période du moment et que Corentin Tolisso a confirmé qu’il était l’un des meilleurs joueurs de notre championnat, Martin Satriano a profité de ce succès enivrant pour se refaire totalement la cerise.

Après avoir été muet lors du banquet face à Tel-Aviv en milieu de semaine, l’attaquant uruguayen était reconduit à la pointe de l’attaque ce dimanche soir. Une décision qui s’est rapidement avérée fructueuse. Malgré un déchet technique et une maladresse toujours criante face au but en première période, l’ancien de Brest n’a jamais lâché et s’est montré très généreux dans les efforts défensifs. N’hésitant pas à combiner et à faire des courses supplémentaires pour aider ses coéquipiers, Satriano n’a jamais triché. Muet depuis plus d’un an et demi en Ligue 1 et uniquement buteur en Ligue Europa avec Lyon, le buteur de 24 ans a finalement été récompensé en seconde période.

Martin Satriano a enfin trouvé la recette !

Sur une remise de Pavel Sulc, l’Uruguayen n’a pas hésité et, au duel avec un défenseur, a armé une reprise acrobatique. Ainsi, du tibia et sur un geste peu esthétique, Martin Satriano a fait exulter le Groupama Stadium en mettant fin à une disette de 17 matches sans but en Ligue 1. Forcément, mettre fin à un an et demi sans but en championnat a rendu heureux Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint de l’OL, qui a surtout tenu à retenir l’abnégation de son buteur sur tous ses matches : «je suis content pour Martin. Tout le monde va se souvenir de ses deux buts, mais moi je me souviens de son incroyable récupération de balle à 1-0 juste avant son but. C’est ce que je veux retenir de lui. Il donne ça à l’équipe, c’est un exemple. Il n’a jamais lâché et ses coéquipiers savent qu’ils ont quelqu’un avec eux qui est prêt à tout donner. Il a marqué deux buts, c’est son troisième car il avait marqué en Coupe d’Europe. Il faut qu’il continue. Jeudi, on en a mis six et il n’a pas marqué, mais il était impliqué dans tous les buts par son travail. Il faut qu’il garde son niveau d’implication et on est contents de lui pour ça.»

Forcément, l’intéressé était également aux anges et s’est même offert un doublé sept minutes plus tard avec un extérieur du pied assez bluffant pour un joueur en manque de confiance. Chaleureusement félicité par ses coéquipiers sur ses deux buts, l’Uruguayen a également eu droit à une standing ovation de tout le stade à sa sortie à la 85e minute de jeu. Elu homme du match, Satriano n’a pas caché sa grande joie au micro de Ligue 1+ après la rencontre : «ce qu’a mis l’intendant dans mes crampons ? De la magie (rires). Ça a marché. Quand tu ne marques pas, tu cherches des trucs. Je suis content pour ça. Tous les moments difficiles que j’ai passés, avec ma famille aussi en Uruguay. Je suis très content avec les supporters qui m’ont toujours soutenu. Je suis très content. Toute l’équipe m’a soutenu, je les remercie pour ça. Ce n’est pas facile pour un attaquant de ne pas marquer. Je suis très content de mettre fin à cette disette. Le premier but est très important, le deuxième était plus facile. Si je vais faire la fête ? Non, je n’ai pas le temps, je dois me lever tôt pour les enfants (rires). Il y a toute ma famille avec moi, on va profiter ensemble.» Martin Satriano peut néanmoins se targuer d’avoir contribué grandement à la belle fête des supporters lyonnais ce dimanche soir avec son doublé assez mémorable.