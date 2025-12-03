Nice : la sortie forte de Franck Haise sur l’agression des joueurs

L’OGC Nice vit des derniers jours plus qu’agités avec une crise de résultat, mais surtout des scènes de chaos avec l’agression de certains joueurs pas des supporters. Et alors qu’il était clairement sur le départ, Franck Haise a finalement décidé de rester. Dans un long entretien au journal l’Equipe, il a justifié son choix et a aussi confirmé les violences subies par ses joueurs alors que le rapport de police et le maire Christian Estrosi ne confirmaient pas les coups contre Boga et Moffi.

«On ne peut pas occulter ce qu’il s’est passé. Quand j’entends qu’il ne s’est pas passé grand-chose… Il y a des joueurs qui se sont fait taper. On n’a pas 5 et 7 jours d’ITT par hasard. Le directeur sportif s’est fait taper, cracher dessus ; qu’on ne me dise pas que ça ne s’est pas passé. Il faut assumer ses responsabilités et ça n’a pas été le cas. J’espère qu’un jour les choses bougeront réellement. Même ceux qui n’ont pas été frappés sont choqués. Les joueurs ne comprennent pas. Qu’est-ce qu’il se serait passé si un mec avait réagi ? Certains sont venus cagoulés, avec des boules de pétanque… C’était pour jouer à la pétanque ?»