L’un des plus grands espoirs du PSG arrête sa carrière à 21 ans

Nous sommes à l’aube de l’exercice 2024/2025 et le Paris Saint-Germain ne sait pas encore qu’il s’apprête à signer la plus grande saison de son histoire. Juillet 2024, Luis Enrique confie vouloir refaire un coup à la Zaïre-Emery et donner sa chance à un autre Titi parisien. Ce Titi, c’est Ayman Kari. Revenu de son prêt à Lorient où il a disputé 14 matches de Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive), le milieu de terrain âgé alors de 19 ans est considéré comme l’un des plus grands talents de la formation parisienne. Kari est convoqué pour réaliser toute la préparation estivale avec les Rouge et Bleu et sa carrière semblait enfin lancée.

Des problèmes de poids rédhibitoires

Il ne restait plus qu’un an de contrat au joueur (juin 2025), mais Kari refusa les sollicitations, comme celle des Belges d’Antwerp. Et puis tout s’est effondré. Exigeant avec ses ouailles, Luis Enrique a trouvé son jeune milieu en surpoids. Très vite, l’Espagnol a pris la décision de mettre fin à son pari et Kari est renvoyé avec la réserve. La descente aux enfers s’est poursuivie les mois suivants. Les Anglais de Burnley ont bien tenté une approche en janvier 2025 (un contrat de quatre, cinq ans pour le joueur et une indemnité de 750 000 € et 35 % à la revente pour le PSG). En vain. Kari devait finalement être définitivement transféré à Saint-Étienne quelques jours après, mais là encore l’opération est tombée à l’eau. Arrivé en fin de contrat l’été dernier, Ayman Kari a quitté le PSG. Depuis, plus rien.

Ce mardi, L’Équipe a retrouvé la trace d’un espoir du PSG qui a mis un terme (provisoire ?) à sa carrière à seulement 21 ans. Pour expliquer le pari perdu de Luis Enrique, le quotidien indique que le PSG était enthousiaste à l’idée de pouvoir compter sur son milieu, mais que ce dernier s’est présenté avec huit à dix kilos en trop sur la balance. Rédhibitoire pour le coach espagnol. Le problème de poids de Kari est également la raison qui a poussé l’ASSE à se rétracter. Un événement qui a scellé le sort de la carrière du joueur. « À partir de là, tout le monde a fait son deuil au club. On a compris que c’était fini », a fait savoir une source du PSG au journal.

Pas fait pour le foot pro ?

Aujourd’hui, Ayman Kari fuit les médias et rares sont ceux à prendre la parole pour évoquer ce gâchis. «Il va bien, ne vous inquiétez pas. Il n’y a rien à comprendre», ont indiqué ses proches au média. Désormais, l’ancien milieu de terrain vit des journées d’un jeune homme de 21 ans avec ses amis et son dernier contrat avec Paris lui permet de pouvoir vivre sereinement durant quelques années. Mais comment expliquer la fin de carrière prématurée d’un jeune qui se voyait encore évoluer au Moyen-Orient il y a quelques mois ?

À l’heure où des soucis avec l’hygiène de vie, une irrégularité à l’entraînement et une absence de goût à l’effort sont évoqués, Ayman Kari ne semblait finalement pas fait pour le football professionnel. «Je ne pense pas qu’il faille trop intellectualiser ou chercher des raisons farfelues. Ce n’est ni l’argent ni un dégoût, c’est une décision personnelle d’un jeune homme qui estime qu’il n’est pas fait pour ce monde professionnel là. C’est une réflexion profonde, qui vient de loin», a indiqué un de ses amis à L’Équipe. Ayman Kari trouvera-t-il les ressources pour sortir de sa retraite ? Aujourd’hui, lui seul le sait.