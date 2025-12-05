Coupe du Monde 2026 : l’Équipe de France suscite déjà des réactions chez le Sénégal et la Norvège

Retrouver l’Équipe de France en Coupe du Monde doit raviver certains trésors du passé chez Pape Thiaw. Avant sa vie de sélectionneur, l’ancien attaquant a participé à l’un des plus grands exploits de l’histoire du Sénégal dans la compétition. C’était en 2002, lorsque les Lions avait battu les Bleus 1-0 avant de se hisser en quarts de finale de Coupe du Monde (le Sénégal avait été battu par la Turquie). L’époque est tout autre, les joueurs aussi, mais Pape Thiaw veut rêver d’un nouvel exploit de son pays face à l’un des grands favoris de la compétition.

«Ce n’est pas un groupe facile, on était dans le chapeau 2 parce qu’on a montré de belles choses. Pour aller très loin dans des compétitons comme ça, il faut battre les grands. Cela fait toujours plaisir de jouer contre la France. C’est un pays qu’on connaît bien. Pour moi, c’est mon deuxième pays. 24 ans après, on rejoue contre eux. En 2002, ça nous avait réussi, rappelle le sélectionneur sénégalais. C’était historique mais ce qui est historique ne sera pas présent sur le terrain. On connait l’équipe de France, on les voit tout le temps. Ce sera un match spécial comme en 2002, espérons le remporter mais ce ne sera pas un match facile. Groupe de la mort ? Je pense qu‘en Coupe du Monde, il n’y a pas d’équipe facile, quand tu tombes sur une équipe qui a été championne, puis vice-championne.»

Ce tirage complique plus la vie aux autres qu’à la France

Du côté de la Norvège, qui a aisément terminé première de son groupe de qualification malgré la présence de l’Italie (24 points sur 24), on s’interdit un quelconque excès de confiance. «C’est un groupe difficile. Tout le monde connaît la France, a indiqué le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken. Le Sénégal est en grande forme actuellement. Nous ne savons pas qui sera notre dernier adversaire. Le plus important, c’est que nous sommes ici et que nous devons être aussi bien préparés que possible. Nos meilleurs joueurs doivent être en forme et nous devons avoir une bonne préparation».

Erling Haaland a lui aussi réagi sur son compte Snapchat en louant la qualité de ses deux futurs adversaires : «la France et le Sénégal seront des adversaires redoutables. » Commentateur sportif réputé au pays, Petter Veland a ajouté : «ma première impression, c’est que ça a l’air plutôt difficile. Si vous espériez tomber sur le groupe le plus facile, vous avez de quoi être déçu. Mais ça aurait pu être pire », a-t-il confié dans des propos rapportés par Dagbladet. Vous l’aurez compris, la pression est davantage du côté des adversaires, que de la France.