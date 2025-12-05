Menu Rechercher
LOSC : le but somptueux d’Ethan Mbappé contre l’OM

Par Hanif Ben Berkane
Ethan Mbappé avec le LOSC @Maxppp
Lille 1-0 Marseille

Ce vendredi soir, entre l’actualité liée au tirage au sort de la Coupe du monde 2026, il y a aussi de la Ligue 1 avec une grosse affiche entre le LOSC et l’Olympique de Marseille. Un match très important dans le haut du tableau avec la possibilité pour l’OM de prendre la tête du classement provisoire en cas de succès.

beIN SPORTS
[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds #LOSCOM
🔥 L'ouverture du score d'Ethan Mbappé !
😱 Rulli rate complètement sa sortie et le jeune français en profite pour marquer !
Mais tout a mal commencé pour les Phocéens puisque Lille a ouvert le score grâce à Mbappé. Et quand ce n’est pas Kylian qui fait mal à l’OM, c’est Ethan. Le jeune milieu lillois, titularisé par Bruno Genesio, a trouvé la faille en début de rencontre après un contrôle bluffant laissant Rulli aux fraises. Il en a profité pour célébrer comme son grand frère. Joli clin d’oeil.

