Ligue 1

Lille : la réaction de l’excellent Nabil Bentaleb après la victoire contre l’OM

Par Jordan Pardon
1 min.
Nabil Bentaleb, avec le maillot du LODC Lille @Maxppp
Lille 1-0 Marseille

Auteur d’un match plein et passeur décisif pour Ethan Mbappé après 10 minutes de jeu, Nabil Bentaleb a porté sa signature sur le succès du LOSC obtenu ce vendredi soir face à l’OM (1-0). Après la rencontre, le milieu de terrain algérien se réjouissait de ce résultat positif face à un autre candidat au top 3.

«C’était un rendez-vous très important qu’il ne fallait pas manquer. Quand on dit que ce genre de rendez-vous, c’est des matchs de Ligue des Champions… On l’a pris tel quel, et on savait qu’une grosse performance était nécessaire pour obtenir ce qu’on voulait ce soir», a souligné le milieu de 31 ans.

Pub. le - MAJ le
