PSG : Luis Enrique esquive une question sur Matvey Safonov

Touché à la cheville après le tacle du Monégasque Lamine Camara, Lucas Chevalier est forfait pour le choc de la 15e journée de Ligue 1 face au Stade Rennais. Sur le papier, c’est donc sa doublure, le Russe Matvey Safonov, qui est censée prendre sa place demain au Parc des Princes. Mais quand un journaliste a tenté d’obtenir la confirmation de Luis Enrique, l’Espagnol a une nouvelle fois esquivé une question portant sur sa future composition d’équipe.

« On va jouer encore à domicile, c’est une bonne nouvelle pour nous. On va retrouver l’une des meilleures équipes du championnat, Rennes. On est prêt pour ce match. On peut voir que le championnat est très difficile et qu’il y a beaucoup d’équipes qui sont dans un très bon moment. Comme d’habitude, ce sera difficile », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport, avant d’être relancé sur le portier russe. « Je comprends le français. Je ne veux rien dire sur aucun joueur. Safonov, Renato (Marin) ou… quel que soit le joueur dans le but, ce sera une bonne option pour l’équipe. » On n’en saura pas plus.