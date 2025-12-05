Menu Rechercher
Liga : pas de vainqueur entre Oviedo et Majorque, Santi Cazorla expulsé

Par Jordan Pardon
Santi Cazorla avec Oviedo contre Valladolid @Maxppp
Oviedo 0-0 Majorque

Pas de vainqueur entre le Real Oviedo et Majorque. Avare en buts, cette rencontre de Liga aura surtout marqué les esprits pour l’expulsion de Santi Cazorla, renvoyé au vestiaire pour la deuxième fois en 462 matchs de championnat disputés dans sa carrière (Liga et Premier League confondus).

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 37 15 +25 12 1 2 42 17
2 Logo Real Madrid Real Madrid 36 15 +19 11 3 1 32 13
3 Logo Villarreal Villarreal 32 14 +16 10 2 2 29 13
4 Logo Atlético Atlético 31 15 +14 9 4 2 28 14
5 Logo Betis Betis 24 14 +8 6 6 2 22 14
6 Logo Espanyol Espanyol 24 14 +2 7 3 4 18 16
7 Logo Getafe Getafe 20 14 -2 6 2 6 13 15
8 Logo Bilbao Bilbao 20 15 -6 6 2 7 14 20
9 Logo Vallecano Vallecano 17 14 -2 4 5 5 13 15
10 Logo Real Sociedad Real Sociedad 16 14 -2 4 4 6 19 21
11 Logo Elche Elche 16 14 -2 3 7 4 15 17
12 Logo Celta Vigo Celta Vigo 16 14 -3 3 7 4 16 19
13 Logo Séville Séville 16 14 -4 5 1 8 19 23
14 Logo Alavés Alavés 15 14 -3 4 3 7 12 15
15 Logo Majorque Majorque 14 15 -7 3 5 7 15 22
16 Logo Valence Valence 14 14 -9 3 5 6 13 22
17 Logo Osasuna Osasuna 12 14 -6 3 3 8 12 18
18 Logo Girona Girona 12 14 -13 2 6 6 13 26
19 Logo Oviedo Oviedo 10 15 -15 2 4 9 7 22
20 Logo Levante Levante 9 14 -10 2 3 9 16 26
Le milieu de 40 ans avait vu rouge en toute fin de match en se rendant coupable d’une vilaine semelle sur la cheville de Vedat Muriqi. Avec ce résultat, Majorque se retrouve à la 14e place. Oviedo est 19e de Liga.

Pub. le - MAJ le
