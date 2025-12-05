Liga : pas de vainqueur entre Oviedo et Majorque, Santi Cazorla expulsé

Pas de vainqueur entre le Real Oviedo et Majorque. Avare en buts, cette rencontre de Liga aura surtout marqué les esprits pour l’expulsion de Santi Cazorla, renvoyé au vestiaire pour la deuxième fois en 462 matchs de championnat disputés dans sa carrière (Liga et Premier League confondus).

Le milieu de 40 ans avait vu rouge en toute fin de match en se rendant coupable d’une vilaine semelle sur la cheville de Vedat Muriqi. Avec ce résultat, Majorque se retrouve à la 14e place. Oviedo est 19e de Liga.