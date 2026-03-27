Barça : 5 semaines d’absence pour Raphinha !

Coup dur pour le FC Barcelone. Le club catalan a appris plus tôt dans la journée que Raphinha avait été touché avec le Brésil lors de la défaite face à la France. Il a donc quitté le rassemblement pour rentrer à Barcelone.

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Et le club catalan a communiqué à son tour sur l’état physique du Brésilien de 29 ans. «Raphinha souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite, confirmée par des examens médicaux réalisés par la CBF suite à une gêne ressentie lors du match Brésil-France. Raphinha est rentré à Barcelone pour débuter son traitement. La durée estimée de son indisponibilité est de cinq semaines», peut-on lire. Ce qui va le faire manquer le quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, ainsi que le match de championnat contre les Rojiblancos et le derby contre l’Espanyol…