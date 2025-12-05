Menu Rechercher
PSG-Bayern Munich : l’UEFA réduit la sanction de Luis Diaz

Le Bayern Munich a beaucoup pleuré après la sanction de trois matches infligée à Luis Diaz après son carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (2-1). Et le club bavarois a visiblement bien fait. Expulsé après son tacle par derrière sur Achraf Hakimi, l’ailier colombien avait été suspendu trois matches. Ce vendredi, le Bayern annonce que l’UEFA a accepté de réduire sa sanction.

FC Bayern München
Erfolgreicher Einspruch: Sperre für Luis Díaz wird reduziert.

Alle Infos: ℹ️
«La suspension de Luis Díaz en Ligue des Champions a été réduite de trois à deux matchs. Díaz a reçu un carton rouge lors du match de phase de groupes de Ligue des Champions opposant le Bayern Munich au Paris Saint-Germain (2-1). L’UEFA avait initialement suspendu l’ailier pour trois matchs de Ligue des Champions. Le Bayern Munich a fait appel de cette décision, et son appel a été accepté vendredi. La suspension est donc réduite à deux matchs de Ligue des Champions, ce qui signifie que Díaz manquera uniquement le match à domicile contre le Sporting Lisbonne mardi prochain, le 9 décembre. Le Colombien pourra ensuite réintégrer l’effectif pour le match contre l’Union Saint-Gilloise en début d’année prochaine», indique le club allemand sur son site officiel.

