Lille : Bruno Genesio compare Thomas Meunier à Achraf Hakimi

Grâce à un joli but d’Ethan Mbappé, le LOSC s’est offert l’Olympique de Marseille et revient à deux points du leader lensois au classement. Un résultat de taille pour les Dogues, qui tiennent leur premier match référence de la saison grâce à un effectif soudé, dans lequel Thomas Meunier (34 ans) s’implique de plus en plus. À tel point que Bruno Genesio a osé la comparaison avec Achraf Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain.

«Thomas Meunier ? C’est un profil similaire à Achraf Hakimi. On doit s’inspirer des meilleurs, donc de ce qu’ils font (du PSG), mais avec nos caractéristiques. Il a de l’expérience au très haut niveau, je lui laisse beaucoup de liberté, car il a une certaine capacité à dézoner. Techniquement, il est très à l’aise», a-t-il lâché sur BeIN Sports. De quoi faire plaisir à l’ex-joueur passé par le PSG.