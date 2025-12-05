Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

Lille : Bruno Genesio compare Thomas Meunier à Achraf Hakimi

Par Samuel Zemour
1 min.
Meunier LOSC @Maxppp
Lille 1-0 Marseille

Grâce à un joli but d’Ethan Mbappé, le LOSC s’est offert l’Olympique de Marseille et revient à deux points du leader lensois au classement. Un résultat de taille pour les Dogues, qui tiennent leur premier match référence de la saison grâce à un effectif soudé, dans lequel Thomas Meunier (34 ans) s’implique de plus en plus. À tel point que Bruno Genesio a osé la comparaison avec Achraf Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

«Thomas Meunier ? C’est un profil similaire à Achraf Hakimi. On doit s’inspirer des meilleurs, donc de ce qu’ils font (du PSG), mais avec nos caractéristiques. Il a de l’expérience au très haut niveau, je lui laisse beaucoup de liberté, car il a une certaine capacité à dézoner. Techniquement, il est très à l’aise», a-t-il lâché sur BeIN Sports. De quoi faire plaisir à l’ex-joueur passé par le PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Thomas Meunier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Thomas Meunier Thomas Meunier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier