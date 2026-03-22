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Ligue 1

LOSC : Bruno Genesio règle ses comptes après la victoire contre l’OM

Par Josué Cassé
1 min.
Genesio en bord terrain @Maxppp
Marseille 1-2 Lille

Renversant à l’Orange Vélodrome, le LOSC a glané un succès précieux, ce dimanche, dans la course à l’Europe. Après la rencontre, Bruno Genesio, chahuté ces dernières semaines, en a profité pour répondre à ses détracteurs… «On peut être fier de ce qu’on a fait sur les deux derniers matches et pas seulement», a tout d’abord lancé le technicien lillois.

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Et de poursuivre : «on est sur 4 victoires et 3 nuls, on a eu deux déplacements très durs à Rennes et ici, on a pris 6 points, donc ça prouve que la stratégie qui était choisie au match retour à Villa n’était pas si mauvaise, contrairement à ce que disaient plein de grands connaisseurs du football. Ils se reconnaîtront. Je pense que la victoire est méritée sur le match ce soir». A bon entendeur…

Pub. le - MAJ le
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