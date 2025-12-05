Menu Rechercher
PSG : Matvey Safonov a du mal à comprendre Luis Enrique

L’aventure de Matvey Safonov au Paris Saint-Germain n’est pas un long fleuve tranquille. Arrivé la saison dernière en provenance de Krasnodar, le portier russe a dû gérer son environnement en même temps que les ennuis liés à son divorce. Cette saison, il doit composer avec le choix de Luis Enrique de ne faire jouer que Lucas Chevalier. Pas simple donc pour Safonov qui a également dévoilé dans un entretien accordé au podcast Smol Talk de Fedor Smolov, qu’il discute souvent avec Luis Enrique, mais qu’il a parfois du mal à comprendre son coach.

« C’est assez courant. Il suffit de discuter, même de choses anodines, de demander “Comment allez-vous ?”, “Comment vous sentez-vous ?” ou “Où êtes-vous allé ce week-end ?”, c’est un sujet décontracté. Mais je pense que je le comprendrais mieux si je comprenais l’espagnol, car nous avons déjà pas mal de gars qui parlent espagnol, et c’est plus simple pour lui de parler sa langue maternelle. Nous avons un interprète français. Je n’ai pas encore appris l’espagnol, et d’après ce qu’il dit, je ne comprends que la partie en français, car il a aussi commencé à apprendre le français et, je crois, il le parle maintenant assez couramment », a-t-il confié.

