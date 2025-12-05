CdM 2026 : pourquoi la France a esquivé l’Ouzbékistan ?

Une incompréhension pour tout le monde, ou presque. Lors du tirage au sort du Mondial 2026, les supporters français pensaient hériter de l’Ouzbékistan dans le chapeau 3. Après avoir tiré le Sénégal dans le chapeau 2 et alors que Shaquille O’Neal tirait l’équipe qui devait affronter la France, l’Ouzbékistan, sorti, a finalement été envoyé dans le groupe avec le Portugal. Et au final, la France a hérité de la meilleure équipe de ce chapeau 3 : la Norvège. Mais pourquoi alors que la règle de l’interdiction d’avoir deux pays du même continent (hors Europe) dans un groupe ne s’appliquait pas ?

Eh bien pour une raison très simple. Le placement de l’Ouzbékistan dans ce groupe aurait justement bloqué sur la règle des deux équipes d’un continent… pour le tirage du chapeau 4. Tout simplement parce que le vainqueur du barrage entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname devait forcément aller dans un groupe à deux pays européens et un pays africain pour garder l’équilibre des continents. Il n’y avait que le groupe de la France qui pouvait donc correspondre à ce critère puisque dans ce cas, la Bolivie ne pouvait pas aller avec la Colombie (groupe K du Portugal) et le Suriname avec le Panama (groupe L avec l’Angleterre). Il fallait donc obligatoirement que la Norvège file avec les Bleus pour qu’il y ait un groupe avec deux européens et un africain.