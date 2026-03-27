Sporting CP : Luis Suárez sanctionné !

Le verdict est tombé pour Luis Suárez. L’attaquant colombien du Sporting CP écope d’un match de suspension par le Conseil de Discipline de la Fédération Portugaise de Football. En cause ? Un geste polémique mimant un "vol" lors de la demi-finale aller de la Coupe du Portugal face au FC Porto. Si l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été blanchi pour deux altercations avec Jan Bednarek, les images de son geste d’humeur en première période n’ont pas échappé à la patrouille. Alors que les joueurs du Sporting réclamaient avec insistance un second carton jaune pour Alberto Costa après une faute sur Geny Catamo, Suárez a été filmé en train de mimer un geste de "vol". Le FC Porto, par la voix de son président André Villas-Boas, n’a pas tardé à réagir en déposant une plainte formelle, affirmant que l’international colombien avait clairement traité l’arbitre, Cláudio Pereira, de "voleur" par ses gestes. Et les instances du football ont donné raison aux Dragons. Selon les informations d’A Bola, le club lisboète ne devrait pas faire appel de cette décision.

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Conséquence directe : Luis Suárez manquera la réception de Santa Clara le 3 avril prochain en championnat. Un mal pour un bien ? Actuellement avec la sélection colombienne, le buteur pourra ainsi souffler avant le choc immense qui attend les Lions : le quart de finale aller de Ligue des Champions face à l’Arsenal de Mikel Arteta.