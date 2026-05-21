Neymar Jr est blessé

Cette semaine, Neymar Jr (34 ans) a reçu une excellente nouvelle. Carlo Ancelotti a décidé de le sélectionner pour la Coupe du Monde 2026. Un rêve pour le Brésilien, qui jouera le dernier Mondial de sa carrière. Pour être de la partie, Ney a dû accepter de se plier aux exigences du Mister. Ce qu’il a fait bien volontiers. En attendant, il se prépare sérieusement en club.

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Mais hier soir, Santos, par la voix du coordinateur de son centre de santé Rodrigo Zogaib, a annoncé que Neymar Jr est de nouveau blessé. « Neymar souffre d’une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d’être apte la semaine prochaine lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale.» Il devrait être absent entre 5 et 10 jours. Ce qui ne remet pas pour le moment en cause sa présence au sein de la sélection. Mais cela n’est pas un signal positif pour un élément souvent blessé ces dernières années. Il n’a pas participé hier soir au match de Copa Sudamericana face à San Lorenzo (2-2).