Neymar Jr est blessé
Cette semaine, Neymar Jr (34 ans) a reçu une excellente nouvelle. Carlo Ancelotti a décidé de le sélectionner pour la Coupe du Monde 2026. Un rêve pour le Brésilien, qui jouera le dernier Mondial de sa carrière. Pour être de la partie, Ney a dû accepter de se plier aux exigences du Mister. Ce qu’il a fait bien volontiers. En attendant, il se prépare sérieusement en club.
Mais hier soir, Santos, par la voix du coordinateur de son centre de santé Rodrigo Zogaib, a annoncé que Neymar Jr est de nouveau blessé. « Neymar souffre d’une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d’être apte la semaine prochaine lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale.» Il devrait être absent entre 5 et 10 jours. Ce qui ne remet pas pour le moment en cause sa présence au sein de la sélection. Mais cela n’est pas un signal positif pour un élément souvent blessé ces dernières années. Il n’a pas participé hier soir au match de Copa Sudamericana face à San Lorenzo (2-2).
Bolsonaro, Lula, Neymar… Carlo Ancelotti au cœur d’un jeu politique au Brésil pour la Coupe du Monde 2026 ?
Nos dernières vidéos
Les plus lus
« S’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi…» : la sortie forte de Medhi Benatia sur le PSG
Explorer