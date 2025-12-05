OM : Timothy Weah frustré après la défaite à Lille

L’OM rate encore l’occasion de prendre la tête du Championnat. Pour un match choc en entrée de cette 15e journée, les Phocéens se sont inclinés sur la pelouse du LOSC, après un but rapidement encaissé par Ethan Mbappé. Après la rencontre, Timothy Weah (25 ans) s’est montré très frustré après cette nouvelle défaite encaissée.

«On n’a pas réussi à trouver quelque chose, cela nous a fait mal. On a changé après la pause, mais ce n’était pas suffisant. On n’a pas réussi à marquer, on prend la responsabilité de la défaite, ce sera une nuit difficile pour nous, mais il faut continuer. Lille était meilleur que nous, ils méritent. Mais c’est comme cela, il faut se remettre vite, on va se remettre vite pour la Ligue des Champions, on va relever la tête», a indiqué l’Américain sur BeIN Sports. Pour rappel, l’OM se déplacera chez l’Union St. Gilloise mercredi, en C1.