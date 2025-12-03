Strasbourg : les raisons de la suspension d’Emanuel Emegha

C’est la grosse nouvelle de ce mercredi matin. Strasbourg a annoncé la suspension d’Emanuel Emegha pour le match de ce week-end. Le club alsacien n’a donné aucune raison si ce n’est une courte phrase dans un communiqué : «cette décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club.»

Le quotidien L’Équipe explique notamment que sa récente sortie pour expliquer que Strasbourg avait gagné face à un gros de Ligue 1 (Lille) car il était titulaire contrairement aux chocs face à Paris, Lyon, Monaco et Rennes a fait grincer des dents. Autre comportement jugé déplacé, sa déclaration lors du rassemblement en sélection néerlandaise pour dire qu’il pensait que Strasbourg était en Allemagne. Une nouvelle sortie peu appréciée en interne et qui a poussé la direction à réagir.