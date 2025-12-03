Strasbourg suspend Emanuel Emegha

Cette saison n’est décidément pas un long fleuve tranquille pour Emanuel Emegha. En effet, l’attaquant néerlandais a été la cible des supporters de Strasbourg après l’annonce de son transfert à Chelsea le 12 septembre dernier. Un choix que le principal intéressé avait expliqué : «c’est le mieux pour ma carrière : je veux aller le plus haut possible, jouer la C1, le Mondial. J’aurais pu signer dans des clubs participant à la Ligue des Champions cet été mais le projet global de Strasbourg et Chelsea m’a séduit. Désormais, je veux guider le Racing en Europe. Avec ce groupe, on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison. J’en ai aussi parlé au coach et son avis a été important pour moi.»

Mais ses justifications n’ont pas été du goût des fans, qui ont contesté sa décision et celle du club français. «Emegha, pion de BlueCo. Après avoir changé de maillot, rends ton brassard», a-t-on pu lire sur une banderole déployée lors d’un match joué peu après. Le divorce a été acté avec les supporters strasbourgeois. Malgré tout, Emegha a tenté de tout donner une fois sur le terrain. Cette saison, il a ainsi été utilisé à 11 reprises toutes compétitions confondues par Liam Rosenior (7 titularisations). Le temps pour lui d’inscrire 7 buts et de délivrer 2 assists. Il faut aussi noter qu’il a été blessé à 2 reprises cette saison (ischio), manquant 10 matches toutes compétitions confondues (64 jours d’absence).

Strasbourg sanctionne Emegha

Très attendu à Chelsea et en Angleterre, où la presse comme les fans des Blues le réclament déjà, celui qui a été convoqué avec l’équipe A des Pays-Bas durant le mois de novembre vit un nouveau moment compliqué en club. En effet, ce mercredi, les pensionnaires du stade de La Meinau ont annoncé sa suspension par le biais d’un communiqué de presse officiel. Aucune explication n’a été fournie sur les raisons de cette décision forte de la part des Alsaciens, qui se passeront de leur joueur star ce week-end.

«Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. Cette décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d’exemplarité et de respect du cadre collectif. Emmanuel reste un membre important de notre équipe, qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain. Il sera réintégré dans le groupe après ce match. Aucun autre commentaire ne sera fait.» L’Equipe précise que les dernières sorties médiatiques du joueur ont été très mal prises en interne. Après son doublé contre le LOSC, la première victoire contre un gros de L1, il a plaisanté en disant que c’était parce qu’il n’était pas là face à Monaco, Paris, Lyon et Rennes. Il a aussi déclaré pendant qu’il était en sélection qu’il pensait que Strasbourg était en Allemagne. Après une réunion avec le club, le capitaine a finalement été suspendu ce mercredi.