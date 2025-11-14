Chelsea : la future recrue Emanuel Emegha est déjà réclamée par l’Angleterre

En feuilletant l’album souvenir de sa carrière, Emanuel Emegha aura sans doute le sourire aux lèvres au moment de se remémorer son année 2025. Et quelle année ! Avec Strasbourg, l’attaquant âgé de 22 ans a terminé l’exercice précédent avec un bilan de 14 buts et 3 assists en 27 apparitions toutes compétitions confondues. Pour cette saison 2025-26, le natif de Den Haag en est déjà à 6 buts et 2 passes décisives. Le tout en 8 matches et 479 minutes de jeu. Car il faut rappeler que le joueur a été embêté par une blessure à l’ischio qui lui a fait rater 9 rencontres avec le RCSA. Un club qu’il va quitter dans les prochains mois quoiqu’il arrive. Le 12 septembre dernier, l’écurie alsacienne a annoncé avoir trouvé un accord avec Chelsea pour son transfert.

Un transfert qui passe mal à Strasbourg

« Le Chelsea Football Club a conclu un accord pour recruter l’attaquant Emanuel Emegha, qui évolue actuellement au RC Strasbourg en Ligue 1. Le Néerlandais rejoindra officiellement le club en 2026.» Dans la foulée, Emegha, qui restera en famille puisque Strasbourg et Chelsea sont liés par BlueCo, a expliqué sa décision : «c’est le mieux pour ma carrière : je veux aller le plus haut possible, jouer la C1, le Mondial. J’aurais pu signer dans des clubs participant à la Ligue des Champions cet été mais le projet global de Strasbourg et Chelsea m’a séduit. Désormais, je veux guider le Racing en Europe. Avec ce groupe, on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison. J’en ai aussi parlé au coach et son avis a été important pour moi.»

Mais sa décision a été fortement contestée par une partie des supporters. Une banderole "Emegha, pion de BlueCo. Après avoir changé de maillot, rends ton brassard" a notamment été déployée lors d’une rencontre. Face à la gronde des fans, Marc Keller était monté au créneau pour défendre son joueur. Mais le divorce a été acté entre certains fans et leur capitaine, qui a encore quelques mois devant lui avant de filer à l’anglaise et découvrir son nouveau club. Mais c’est surtout une autre ambiance qui l’attend car les fans des Blues s’impatientent déjà. C’est ce qu’explique The Sun, qui a écrit : «les supporters de Chelsea attendent avec impatience l’arrivée d’Emegha.»

Les fans de Chelsea le réclament déjà

Le média anglais a ajouté : «l’attaquant strasbourgeois Emanuel Emegha a inscrit quatre buts en seulement cinq apparitions en Ligue 1 (…) Au moins un attaquant de Chelsea a fait un retour fracassant ce week-end. Mais les supporters des Blues devront patienter jusqu’à l’arrivée d’ Emanuel Emegha, tandis que leur frustration envers Liam Delap ne cesse de croître. Delap , 22 ans, a eu du mal face aux Wolves lors de son premier match de Premier League depuis sa blessure aux ischio-jambiers en août. De son côté, Emegha, 22 ans, a inscrit un doublé pour le club partenaire de Strasbourg, à son retour après une blessure similaire, portant ainsi son total à quatre buts en seulement cinq apparitions en Ligue 1. Il n’est actuellement pas prévu d’avancer son transfert, malgré le besoin de Chelsea d’un avant-centre fiable.»

The Sun conclut ainsi : « si Chelsea faisait venir Emegha à Londres en janvier, cela rendrait fous une partie des supporters strasbourgeois qui apprécient les buts du Néerlandais qui placent leur équipe dans la course à la Ligue des champions (…) Certains supporters des Blues, eux, commencent déjà à s’impatienter avec Delap et pensent qu’Emegha ferait un meilleur travail. Emegha ferait-il mieux ? Toute comparaison entre lui et Delap doit être accompagnée d’une mise en garde. L’histoire de la Premier League regorge d’attaquants qui ont brillé dans les championnats étrangers mais n’ont pas réussi à s’imposer en Angleterre. Ce qui est indéniable, c’est que le capitaine de Strasbourg, Emegha, possède une bien plus grande expérience du football de haut niveau que Delap. En plus d’avoir été le 6e meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, il a également trouvé le chemin des filets dans les divisions supérieures d’Autriche et des Pays-Bas, avec Sturm Graz et le Sparta Rotterdam.»

Il est attendu comme le messie

La publication anglaise précise qu’Emegha se procure plus d’occasions franches et a un meilleur rendement cette saison avec un but environ toutes les 60 minutes, tout en rappelant qu’il n’a joué que 5 matches. Spécialiste du football anglais, Salim Baungally nous en dit plus sur les attentes importantes concernant Emegha. «Aujourd’hui, le problème de Chelsea aujourd’hui est plus l’attaque que la défense, même si elle n’est pas topissime. Il y a des attaquants. En pointe, Guiu c’est moyen. Delap est très bon mais il a été gravement blessé et il ne fait que revenir. Il va falloir qu’il reprenne son tempo et son rythme et peut-être qu’il redeviendra. Il a montré des qualités certaines à Ipswich. Il a été très intéressant lorsqu’il était en 9.»

Il poursuit : «l’année dernière, celui qui marquait beaucoup était Cole Palmer. C’était le danger de Chelsea. Mais sa deuxième partie de saison l’an dernier a été catastrophique et ensuite, il a été blessé et il ne fait que revenir. Au final, il ne marque quasiment plus. C’est ce qui est gênant. Donc à Chelsea, il n’y a plus personne pour marquer. Ce qui est embêtant. Emegha donne cette impression d’être un 9 qui pourra amener du danger. C’est pour ça que certains le réclament. Il faut voir s’il peut dépasser ceux qui, aujourd’hui, déçoivent. Il y a beaucoup de joueurs en qui on a cru à Chelsea. Il faut voir s’il parviendra à dépasser la déception engendrée par ces joueurs.» Si ses concurrents ont encore quelques mois pour inverser la tendance, le Néerlandais se sait très attendu par les fans et la presse.

Une place à se faire avec les Pays-Bas

Football London suit tous ses faits et gestes depuis l’annonce de sa signature. La publication anglaise a d’ailleurs évoqué sa récente convocation en équipe nationale A des Pays-Bas. «Emanuel Emegha continue de briller à Strasbourg, tandis que Chelsea suit de près sa progression en vue de son transfert à Stamford Bridge en 2026. Les performances d’Emegha à Strasbourg sont si convaincantes que l’attaquant a été convoqué pour la première fois en équipe nationale des Pays-Bas en début de semaine. L’incertitude planant sur la forme physique de Wout Weghorst fait d’Emegha une option supplémentaire pour Ronald Koeman avant les matchs de qualification pour la Coupe du monde des Pays-Bas contre la Pologne et la Lituanie.»

Idem pour l’Evening Standard qui écrit : «l’attaquant de Chelsea poursuit son ascension et franchit une nouvelle étape importante. Le futur attaquant de Chelsea, Emanuel Emegha, a reçu sa première convocation en équipe nationale des Pays-Bas.» La fédération néerlandaise a annoncé la nouvelle mardi dernier dans un communiqué de presse. « Ronald Koeman a convoqué Emanuel Emegha dans son groupe à Zeist. L’attaquant est appelé en renfort en raison de l’état de santé de Wout Weghorst.» Ce dernier a dû déclarer forfait et Emegha aura une chance à saisir. Moins expérimenté, il est un talent prometteur de la nouvelle génération Oranje avec laquelle il espère écrire une nouvelle page pleine de réussite en 2026. Une année qui sera déjà spéciale avec Chelsea et une possible participation au Mondial.