Le message de Joaquín Panichelli après sa grave blessure

La nouvelle a été confirmée cet après-midi par la sélection argentine. Joaquín Panichelli souffre d’«une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit» contractée durant l’entrainement hier. La folle fin de saison qui attendant l’attaquant de Strasbourg, demi-finale de Coupe de France, quart de finale de Ligue Europa Conférence, Ligue 1 et possiblement une Coupe du Monde, est à mettre aux oubliettes. Le joueur est écarté des terrains pour les six prochains mois. Un véritable coup dur pour le RCSA et bien entendu pour lui. Il a réagi à la nouvelle par un message sur les réseaux sociaux.

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«Parfois, j’ai du mal à comprendre comment fonctionne la méritocratie ou les injustices, la limite se déplace en fonction des situations. Mais je suis sûre que si l’on parle de mérite, personne ne mérite cela. Aujourd’hui, je traverse une période particulièrement difficile, alors que de nombreux objectifs se profilaient à l’horizon. Cela dit, j’ai toujours été une personne tenace, et je ne souhaite la compassion de personne. Heureusement, on ne m’a jamais rien offert. Je connais par expérience la satisfaction de se donner à fond et d’en récolter les fruits. La vie m’apporte encore des rêves à réaliser. Elle ne va pas me les offrir, j’irai les chercher par le travail. Comme je l’ai toujours fait. Profitons de la vie, elle est courte. Merci pour toutes vos marques d’affection», écrit le joueur.