Ligue 1 : l’OL s’impose facilement contre Nantes et se relance au classement

L’OL avait l’opportunité de réaliser une très belle opération ce dimanche en Ligue 1. Afin de se relancer dans la course aux places européennes après les déconvenues de leurs concurrents directs, les Gones se devaient de l’emporter contre Nantes à domicile. Sous l’impulsion de leur public en feu avec les 75 ans du club et revigoré par sa victoire éclatante face au Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa jeudi (6-0), Lyon se présentait avec de grandes envies face aux Nantais. De leur côté, ces derniers avaient besoin d’une victoire pour ne plus être barragiste. Avec le même 3-5-2 qui leur a permis de gagner en Serbie cette semaine, l’OL démarrait la rencontre avec ambition. Sereins défensivement, les Lyonnais ont eu la mainmise sur le ballon et ont patiemment cherché la faille.

Pourtant, hormis leur carton européen, les démons de leurs cinq derniers matches en Ligue 1 sans victoire ont ressurgi. Manquant trop souvent d’inspiration offensive, les hommes de Paulo Fonseca ont montré beaucoup de peine à se procurer des occasions. La seule étincelle est venue de Pavel Sulc, remuant, qui s’est heurté à un Anthony Lopes en mission sur ses terres natales (25e). Martin Satriano, en souffrance face au but depuis son arrivée à Lyon, a également montré qu’il n’avait toujours pas réglé la mire avec une tentative lointaine qui a fui le cadre (30e). Finalement, la rencontre a basculé juste avant la mi-temps. Intéressant depuis le début de la rencontre dans ses mouvements, Junior Mwanga, natif de Lyon, a heurté le visage d’Hans Hateboer avec son pied. Après concertation avec le VAR, Abdelatif Kherradji a expulsé le milieu de 22 ans (43e).

Martin Satriano a retrouvé la confiance

Avec cette décision arbitrale, Lyon a asphyxié Nantes au retour des vestiaires. Jamais inquiété par une attaque nantaise sans inspiration, la défense lyonnaise a été impériale dans tous les duels. Offensivement, Lyon a accéléré et a rapidement fait la différence. Artificier des Gones ces dernières semaines et encore incisif ce dimanche, Sulc a trouvé Morton dans la surface. L’Anglais a finalement vu sa frappe croisée être repoussée par le poteau et cela a profité à Abner, en forme cette semaine, d’ajuster Lopes du pied droit (1-0, 53e). Lancée, la machine lyonnaise a continué d’accélérer. Profitant des espaces offerts par l’infériorité numérique des Canaris, les Gones ont multiplié les offensives sous l’impulsion d’un Corentin Tolisso au four et au moulin. Finalement, c’est de lui qu’est venu le deuxième but de Lyon. Trouvé sur un long ballon du champion du monde 2018 dans la surface, Pavel Sulc a remisé vers Satriano qui a trompé Lopes d’un retourné acrobatique peu académique (2-0, 72e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lens 31 14 +12 10 1 3 24 12 2 PSG 30 14 +15 9 3 2 27 12 3 Marseille 29 14 +21 9 2 3 35 14 4 Lille 26 14 +11 8 2 4 28 17 5 Rennes 24 14 +6 6 6 2 24 18 6 Lyon 24 14 +6 7 3 4 21 15 7 Monaco 23 14 +1 7 2 5 26 25 8 Strasbourg 22 14 +6 7 1 6 25 19 Voir le classement complet

Critiqué depuis son arrivée mais très généreux dans les efforts, comme ce soir, l’Uruguayen a été récompensé avec ce premier but depuis un an et demi en Ligue 1 et qui est son premier dans l’élite avec l’OL. Remonté à bloc, l’ancien de Lens s’est même offert un doublé quelques minutes plus tard en envoyant un caviar en retrait sous la barre d’un extérieur du pied puissant (3-0, 77e). Une soirée parfaite pour Paulo Fonseca qui décidait même de donner ses premières minutes depuis 10 mois à Orel Mangala, qui revient tout juste d’une grave blessure au genou. De son côté, Nantes a cru sauver son honneur avec un but en solitaire du jeune Bahmed Deuff (86e) qui a finalement été refusé pour une faute de Lepenant au début de l’action. Signe que tout allait dans le sens des Rhodaniens ce dimanche soir. Ainsi, l’OL s’est adjugé une victoire précieuse qui lui permet de grimper à la sixième place au classement et de revenir à hauteur de Rennes. De son côté, Nantes reste barragiste et aurait pu perdre plus largement sans la grande prestation d’Anthony Lopes pour son retour à Lyon dans les buts du FC Nantes.