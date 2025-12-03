L’OL doit rembourser des fortunes pour des recrues fantômes de John Textor !

Passé tout près de la relégation en Ligue 2 et fauché, l’Olympique Lyonnais a réussi à bien réagir sur le terrain. En Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca sont sixièmes du classement, devant d’autres candidats déclarés à l’Europe (Monaco, Strasbourg). Sur la scène continentale, c’est encore mieux. Les Gones sont leaders du classement de Ligue Europa et peuvent donc envisager de faire mieux que le quart de finale de la saison dernière. Mais Lyon vit toujours avec une épée de Damoclès en coulisses.

Le 28 novembre dernier, la nouvelle est enfin tombée. Eagle Group a publié les résultats annuels de l’exercice 2024-2025 présidé par John Textor et ce n’est pas joli à voir. La trésorerie du club est passée de 129,4 M€ à 61,6 M€, les dettes liées aux achats de joueurs ont augmenté de 40 M€ pour atteindre 145 M€ et l’OL a annoncé une perte record de 201 M€. Malheureusement pour les Rhodaniens, si Michele Kang tente de redresser la barre, John Textor a laissé un autre cadeau empoisonné à l’OL. Dans son édition du jour, L’Équipe annonce que les tours de passe-passe de l’Américain entre l’OL et Botafogo ont toujours des conséquences désastreuses pour les finances rhodaniennes.

Un nouveau cadeau empoisonné de Textor à l’OL

En clair, les septuples champions de France ont récemment reçu des relances de la part de la société MCCP Investment Partners. Dans quel but ? L’OL doit rembourser de l’argent pour les achats de cinq joueurs de Botafogo qui n’ont jamais porté la tunique lyonnaise, générant ainsi une créance de 120 M€ pour les Gones. L’Équipe révèle en effet que Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino ont tous été transférés à l’OL sans y avoir joué (excepté Almada sous la forme d’un prêt) et sans que ces transactions soient enregistrées par la LFP. Des joueurs qui n’ont jamais foulé la pelouse du Groupama Stadium et dont certains (Igor Jesus, Jair Cunha) ont ensuite été revendus à un tarif préférentiel à Nottingham Forest. Des opérations confirmées hier par Textor lui-même. Un sacré micmac.

Pour revenir à l’OL, tout vient de Textor. L’Américain a procédé à de l’affacturage auprès d’organismes financiers afin d’obtenir 100 M€ en cash. L’affacturage est une pratique consistant pour un club à échanger les créances qu’il devait recevoir (qui peut être de l’argent que le club allait toucher grâce aux ventes de joueurs, des revenus liés aux droits TV, etc) contre des liquidités pour sa trésorerie. En retour, l’organisme se rembourse auprès du débiteur. Sauf que dans ce cas près, le débiteur c’est l’OL. Tous les joueurs cités avaient accepté de rejoindre l’OL, mais l’interdiction de recrutement infligée aux Rhodaniens a finalement fait capoter ces opérations. Mais si Botafogo a conservé les droits économiques des joueurs, l’affacturage a bien été réalisé. Ce qui veut dire que l’OL doit désormais rembourser de l’argent pour des joueurs n’ayant jamais joué en France. Affaire à suivre.