Liga

Real Madrid : les stars ont déjà choisi le remplaçant d’Alonso

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

Alors que l’avenir de Xabi Alonso semble s’écrire en pointillés, pouvant même être scellé en cas de défaite contre l’Athletic ce soir, le média El Nacional fait de grosses révélations et explique que les joueurs du Real Madrid ont déjà choisi le coach qu’ils souhaitent voir prendre la relève du Basque.

Sans trop de surprise, les tauliers du club de la capitale espagnole sont en faveur d’un retour de Zinedine Zidane. Ce dernier devrait cependant prendre les commandes de la France après le Mondial 2026. Le nom de Jürgen Klopp circule aussi beaucoup en interne, mais plutôt du côté des dirigeants que des joueurs. Xabi Alonso sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur…

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Xabi Alonso
Zinédine Zidane

