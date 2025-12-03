Menu Rechercher
Liga 2025/2026 19e journée
Bilbao
0 - 2
MT
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
mi-temps
0 - 2
42'
0 - 2
(PD K. Mbappé) E. Camavinga
7'
0 - 1
(PD T. Alexander-Arnold) K. Mbappé
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 36 8 Bilbao 20
Possession 65% Real Madrid Bilbao
Tirs 5 2 4 3 5 9
Grosses occasions créées 86% Real Madrid 6 Bilbao 1
Compositions Bilbao 4-2-3-1 Real Madrid 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 ATH N NUL 2 RMA
520 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2 #2 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 1 #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2/2 100% #2 Logo Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 2/3 67% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 4 #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2 #3 Logo Athletic Bilbao Nico Williams 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 3 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 7/7 100% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 6/7 86% #3 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Athletic Bilbao Íñigo Ruíz de Galarreta 2 #2 Logo Athletic Bilbao Alejandro Rego Mora 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 2/3 67% #2 Logo Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 4/7 57% #3 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Íñigo Lekue 0/6 0% #2 Logo Athletic Bilbao Nico Williams 0/6 0% #3 Logo Athletic Bilbao Íñigo Ruíz de Galarreta 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Athletic Bilbao Daniel Vivian 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Éder Militão 0/3 0% #2 Logo Athletic Bilbao Nico Williams 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Éder Militão 41/42 98% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 32/34 94% #3 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 38/41 93%

Série en cours
V
N
D
V
D
N
V
N
N
D
Rencontres précédentes
17% 8 Victoires 13% 6 Nuls 70% 33 Victoires

Blessures & suspensions

Roberto Navarro Roberto Navarro Blessure à la cheville Beñat Prados Beñat Prados Lésion du ligament croisé antérieur du genou Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure à l'aine Unai Eguiluz Unai Eguiluz Lésion du ligament croisé antérieur du genou Álex Padilla Álex Padilla Blessure au genou Gorka Guruzeta Gorka Guruzeta Appendicite Oihan Sancet Oihan Sancet Inconnu Oihan Sancet Oihan Sancet Maladie Maroan Sannadi Maroan Sannadi Blessure au genou Nico Serrano Nico Serrano Blessure à l'épaule Oihan Sancet Oihan Sancet Carton rouge
David Alaba David Alaba Blessure musculaire Dean Huijsen Dean Huijsen Blessure à la cuisse Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Ischio-jambiers

Top commentaires

Patrick 19:50 Nico Williams, le mec était voulu par Arsenal, Bayern et Barça, et il a préféré prolonger de 10 ans dans cette équipe. Son cerveau ne doit pas peser lourd 1 Répondre
Voir tous les commentaires (42)

Match Bilbao - Real Madrid en direct commenté

19e journée de Liga - mercredi 3 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bilbao et Real Madrid (Liga, 19e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Liga entre Bilbao et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 3 décembre 2025 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bilbao et Real Madrid.

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0.3
3.6
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Javier Martinez Muela arbitre assistant
Álvaro Cánovas García-Villarrubia quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de San Mamés Bilbao
Estadio de San Mamés
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53289
  • Affluence moyenne : 34443
  • Affluence maximum : 52600
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 03 décembre 2025 19:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 19
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ATH-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Athletic Bilbao
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bilbao et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 décembre 2025 à 19:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Bilbao Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bilbao et Real Madrid ?

Athletic Bilbao : le coach Ernesto Valverde a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Lekue, Alejandro Rego, Ruíz de Galarreta, Nico Williams, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, E. Camavinga, A. Tchouameni, Vinícius Júnior, J. Bellingham, F. Valverde, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Bilbao Real Madrid ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bilbao Real Madrid ?

Bilbao accueille le match au Estadio de San Mamés.

Quelle est la date et l'heure du match Bilbao Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 décembre 2025, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 7', E. Camavinga 42'.

