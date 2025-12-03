Prono
Match Bilbao - Real Madrid en direct commenté
19e journée de Liga - mercredi 3 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bilbao et Real Madrid (Liga, 19e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Liga entre Bilbao et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 3 décembre 2025 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bilbao et Real Madrid.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bilbao et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 décembre 2025 à 19:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Bilbao Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bilbao et Real Madrid ?
Athletic Bilbao : le coach Ernesto Valverde a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Lekue, Alejandro Rego, Ruíz de Galarreta, Nico Williams, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, E. Camavinga, A. Tchouameni, Vinícius Júnior, J. Bellingham, F. Valverde, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Bilbao Real Madrid ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bilbao Real Madrid ?
Bilbao accueille le match au Estadio de San Mamés.
- Quelle est la date et l'heure du match Bilbao Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 décembre 2025, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : K. Mbappé 7', E. Camavinga 42'.