OL : la date du passage devant la DNCG est connue

L’OL s’apprête à vivre un jeudi 11 décembre sous haute tension. Comme le révèle L’Équipe, les dirigeants du club rhodanien devront se présenter en fin de matinée devant la DNCG pour l’audition de mi-saison, un rendez-vous crucial censé confirmer les progrès économiques réalisés depuis un été plutôt très mouvementé. L’instance avait en effet administrativement relégué l’OL en Ligue 2 avant de finalement le repêcher en appel, en juillet, tout en imposant un strict encadrement de la masse salariale et du recrutement. Ce qui avait poussé la plupart des cadres à quitter le navire, l’image du transfert de Mikautadze à Villarreal dans les derniers jours du mercato.

Pendant que Paulo Fonseca et son groupe se prépareront à accueillir Go Ahead Eagles le soir même en Ligue Europa, les décideurs lyonnais joueront une autre partie, cette fois à Paris. En effet, les mesures instaurées l’été dernier ne devraient d’ailleurs pas être assouplies cet hiver. Les dirigeants devront donc démontrer que le redressement engagé depuis la rétrogradation avortée et le départ de John Textor reste solide et crédible aux yeux du gendarme financier du football français.