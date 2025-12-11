Menu Rechercher
2 - 1
18'
UEFA Europa League 2025/2026 6e journée
Lyon
2 - 1
18'
Go Ahead
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
11'
2 - 1
P. Šulc
6'
1 - 1
(PD M. Meulensteen) M. Smit
3'
1 - 0
Afonso Moreira (PD T. Morton)
Voir le live commenté
Classement live 1 Lyon 15 28 Go Ahead 6
Possession 68% Lyon Go Ahead
Tirs 4 0 1 4 1 2
Grosses occasions créées 50% Go Ahead 1 Lyon 1
Compositions Lyon 4-3-3 Go Ahead 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 OL N NUL 2 GAE
333 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Tyler Morton 1 #2 Logo Go Ahead Eagles Melle Meulensteen 1
Tirs (%)
#1 Logo Go Ahead Eagles Milan Smit 1/2 50%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
V
N
D
N
N
D
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Blessure à la cheville Orel Mangala Orel Mangala Blessure musculaire Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville
Søren Tengstedt Søren Tengstedt Blessure au pied Pim Saathof Pim Saathof Blessure au genou Luca Plogmann Luca Plogmann Inconnu Julius Dirksen Julius Dirksen Inconnu Julius Dirksen Julius Dirksen Inconnu Milan Smit Milan Smit Inconnu Gerrit Nauber Gerrit Nauber Blessure à la jambe

Top commentaires

Jonathan 21:12 3 buts dans les 11 premières minutes, ca promet ^^ 2 Répondre
Voir tous les commentaires (11)

Match Lyon - Go Ahead en direct commenté

6e journée de UEFA Europa League - jeudi 11 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Go Ahead (UEFA Europa League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Go Ahead. Ce match aura lieu le jeudi 11 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Go Ahead.

On en parle

Arbitres

Juxhin Xhaja arbitre principal
0.5
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Arbër Zalla arbitre assistant
Rejdi Avdo arbitre assistant
Olsion Yzeiraj quatrième arbitre
Christian Dingert arbitre VAR
Andrew Dallas arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30234
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 11 décembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 6
Diffusion CANAL+
Code OL-GAE
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Go Ahead Eagles
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Go Ahead en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Lyon Go Ahead en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Go Ahead ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : R. Descamps, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, K. Merah, Afonso Moreira, M. Satriano, P. Šulc.

Go Ahead Eagles : de son côté, l'équipe dirigée par M. Boel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. De Busser, D. James, J. Kramer, G. van Zwam, M. Deijl, E. Linthorst, M. Meulensteen, M. Suray, K. Goudmijn, A. Adelgaard, M. Smit.

Qui arbitre le match Lyon Go Ahead ?

Juxhin Xhaja est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Go Ahead ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Go Ahead ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Afonso Moreira 3', P. Šulc 11'.

Qui a marqué le but pour Go Ahead ?

Un seul but a été inscrit pour Go Ahead par M. Smit 6'.

Top commentaires

Jonathan 21:12 3 buts dans les 11 premières minutes, ca promet ^^ 2 Répondre
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier