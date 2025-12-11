Prono
Match Lyon - Go Ahead en direct commenté
6e journée de UEFA Europa League - jeudi 11 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Go Ahead (UEFA Europa League, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Go Ahead. Ce match aura lieu le jeudi 11 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Go Ahead.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Go Ahead en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Lyon Go Ahead en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Go Ahead ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : R. Descamps, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Morton, K. Merah, Afonso Moreira, M. Satriano, P. Šulc.
Go Ahead Eagles : de son côté, l'équipe dirigée par M. Boel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. De Busser, D. James, J. Kramer, G. van Zwam, M. Deijl, E. Linthorst, M. Meulensteen, M. Suray, K. Goudmijn, A. Adelgaard, M. Smit.
- Qui arbitre le match Lyon Go Ahead ?
Juxhin Xhaja est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Go Ahead ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Go Ahead ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Afonso Moreira 3', P. Šulc 11'.
- Qui a marqué le but pour Go Ahead ?
Un seul but a été inscrit pour Go Ahead par M. Smit 6'.