Match Lyon - Go Ahead en direct commenté

6e journée de UEFA Europa League - jeudi 11 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Go Ahead (UEFA Europa League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Go Ahead. Ce match aura lieu le jeudi 11 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Go Ahead.