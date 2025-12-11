Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Europa League

OL - Go Ahead Eagles : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca sur le banc de l'OL @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Lyon 2-1 Go Ahead Voir sur CANAL+

Ce jeudi, c’est la 6e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et Go Ahead Eagles. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Rémy Descamps dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Tyler Morton, Corentin Tolisso et Khalis Merah. Devant, Martin Satriano est soutenu par Pavel Sulc et Afonso Moreira.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Néerlandais s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jari De Busser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mats Deijl, Giovanni van Zwam, Joris Kramer et Dean James. Melle Meulensteen et Evert Linthorst composent l’entrejeu. En pointe, Milan Smit est épaulé par Aske Adelgaard, Kenzo Goudmijn et Mathis Suray.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Merah, Morton, Tolisso - Sulc, Satriano, Moreira

La suite après cette publicité

Go Ahead Eagles : De Busser - Deijl, Van Zwam, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Adelgaard, Goudmijn, Suray - Smit

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Go Ahead

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Go Ahead Logo Go Ahead Eagles
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier