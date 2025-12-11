OL - Go Ahead Eagles : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 6e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et Go Ahead Eagles. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Rémy Descamps dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Tyler Morton, Corentin Tolisso et Khalis Merah. Devant, Martin Satriano est soutenu par Pavel Sulc et Afonso Moreira.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Néerlandais s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jari De Busser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mats Deijl, Giovanni van Zwam, Joris Kramer et Dean James. Melle Meulensteen et Evert Linthorst composent l’entrejeu. En pointe, Milan Smit est épaulé par Aske Adelgaard, Kenzo Goudmijn et Mathis Suray.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Merah, Morton, Tolisso - Sulc, Satriano, Moreira

La suite après cette publicité

Go Ahead Eagles : De Busser - Deijl, Van Zwam, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Adelgaard, Goudmijn, Suray - Smit