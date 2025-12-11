OL : Benzema a fait un premier choix pour son comeback

Interrogé par L’Equipe, Karim Benzema s’est exprimé sur son avenir, à l’heure où des rumeurs intenses d’un comeback à Lyon sont présentes. Sous contrat à Al Ittihad jusqu’en juin 2026, l’attaquant français a donné une réponse assez ouverte mais qui reste néanmoins claire sur un point : un comeback à l’OL est loin d’être impossible et le Nueve le sait pertinemment.

«Je n’ai pas de club en tête. J’ai deux ans à jouer au foot et je donne mon maximum. Je fais deux ans de bataille. C’est du travail. Sur le terrain, je donne tout. C’est comme si j’avais 20 ans dans ma tête, footballistiquement. Je joue encore deux ans au haut niveau parce que je suis prêt dans ma tête à jouer deux ans. C’est délicat de dire "j’ai envie de retourner là-bas", parce que j’ai laissé une si belle image… On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n’est pas la peur de revenir. C’est que parfois, c’est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club, dans un autre domaine peut-être… mais jouer, je ne sais pas.»