Le vestiaire de Liverpool a tranché entre Arne Slot et Mohamed Salah

Et si Mohamed Salah avait disputé son dernier match à Liverpool contre Sunderland le 3 décembre dernier ? On peut légitimement le penser même si rien n’est sûr à l’heure où l’on écrit ces lignes. Les Reds n’ont pas prévu d’hommage particulier ce week-end à l’occasion de la réception de Brighton à Anfield, preuve que l’Égyptien est toujours dans les plans de l’équipe, malgré l’intérêt de l’Arabie saoudite qui rôde.

La situation demeure compliquée. On devrait vite savoir (aujourd’hui ?) si la star des Reds sera convoquée pour cette rencontre, après avoir été mise hors du groupe pour la rencontre de Ligue des Champions sur le terrain de l’Inter mardi dernier. Sans lui, son club s’en est tiré avec une victoire difficile (1-0). C’est la conséquence de son interview au vitriol à l’encontre d’Arne Slot, son entraîneur, le week-end dernier.

Slot a le soutien du vestiaire…

Salah n’accepte pas son déclassement soudain, estimant être la grande victime du début de saison raté de son équipe. Il a pourtant prolongé son contrat de deux ans en avril dernier, après avoir emmené les siens à un nouveau titre de champion d’Angleterre. Le sport de haut niveau ne fait pas d’état d’âme. C’est le terrain qui commande. Il en veut également à la dernière recrue phare de l’été, Florian Wirtz qu’il accuse d’avoir pris sa place.

L’Allemand est pourtant en difficulté depuis son arrivée mais ça ne l’empêche pas d’avoir la confiance de son entraîneur, et du vestiaire. Selon le Daily Mail, Slot bénéficie du soutien de l’ensemble du groupe et même du club. Des cadres comme Curtis Jones, Alisson et Dominik Szoboszlai n’ont pas hésité à lui apporter leur soutien publiquement. Le journal anglais estime même que le Hollandais a gagné du poids depuis l’incident avec Salah.

…et de la direction

Si certains à l’intérieur du club ont remis en cause son sens tactique et sa gestion du groupe, son souci du détail, la volonté de trouver des solutions et sa communication sont autant d’atouts pour Liverpool. Le 4-4-2 losange qu’il a mis en place depuis quelques matchs est également bien accepté par les joueurs. Le technicien bénéficie du soutien de tout le monde, y compris de la direction malgré les mauvais résultats et le défend dans la gestion du cas Salah.