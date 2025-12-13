PL : Chelsea domine Everton, Liverpool dompte Brighton avec un doublé d’Ekitike

Ce samedi, deux belles rencontres de Premier League se déroulaient à 16h. Après une semaine marquée par l’incident Mohamed Salah, écarté de l’équipe après des propos incendiaires sur sa gestion, Liverpool affrontait Brighton dans un Anfield qui attendait le retour de son Pharaon, réintégré dans le groupe pour la rencontre face aux Seagulls. Et dans un stade effervescent, Liverpool a vite pris l’avantage. Préféré à Isak devant, Hugo Ekitiké a ouvert le score au bout de quelques secondes avec une reprise de volée puissante (1-0, 1e). La fin d’après-midi a pris une tournure romanesque à Liverpool suite à la sortie sur blessure de Joe Gomez. Comme pour enterrer la hache de guerre avec son joueur, Arne Slot a décidé de faire rentrer Mohamed Salah. Ovationné pour son entrée, l’attaquant égyptien s’est illustré en étant en jambes et en étant dans tous les bons coups de son équipe. En seconde période, c’est lui qui a permis, sur cornet, à Ekitiké de doubler la mise (2-0, 60e). En maîtrise et avec le retour réussi de Mohamed Salah, adulé par Anfield et proche de marquer (60e, 89e), Liverpool s’est imposé sereinement contre Brightont et grimpe à la sixième place.

De son côté, Chelsea est revenu provisoirement à cinq points du leader Arsenal en s’imposant à domicile contre Everton. Après trois matches sans victoire en championnat, les hommes d’Enzo Maresca ont su se montrer réalistes en première période. Et alors qu’Ekitiké a fait gagner Liverpool, c’est Malo Gusto qui a été le grand artisan du succès des Blues ce samedi. Après un caviar pour Cole Palmer, qui a mis fin à son interminable disette en ouvrant le score à la 21e minute de jeu, le joueur formé à l’OL a doublé la mise juste avant la pause à la conclusion d’une action rondement menée (2-0, 45e). En seconde période, les Toffees ont cherché à revenir dans la partie sous l’impulsion d’un Grealish dans tous les bons coups (67e, 72e) et d’un Ndiaye malheureux (87e). Finalement, en maîtrise, Chelsea a renoué avec le succès et est remonté à la quatrième place au classement avec cette victoire (2-0).