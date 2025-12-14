OM : Mason Greenwood savoure la victoire poussive contre Monaco
Il est sûrement le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison. Sauveur de l’OM en milieu de semaine sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a encore été le héros de la soirée à Marseille ce dimanche contre Monaco. Malgré le visage poussif affiché par son équipe contre l’ASM, l’Anglais a répondu présent.
Trouvé dans la surface à la 82e minute, l’ancien prodige de Manchester United a ouvert le score d’une superbe frappe du gauche pour inscrire le seul but de la rencontre (1-0). Une satisfaction pour l’intéressé qui était aux anges après la rencontre au micro de Ligue 1+ : «Monaco est une bonne équipe. C’était incroyable, c’est superbe de prendre les trois points ce soir. Toute l’équipe travaille bien, on est tous ensemble. C’est un travail collectif.»
