Menu Rechercher
Commenter 30
Ligue 1

OM : Mason Greenwood savoure la victoire poussive contre Monaco

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mason Greenwood avec l'OM @Maxppp
Marseille 1-0 Monaco

Il est sûrement le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison. Sauveur de l’OM en milieu de semaine sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a encore été le héros de la soirée à Marseille ce dimanche contre Monaco. Malgré le visage poussif affiché par son équipe contre l’ASM, l’Anglais a répondu présent.

La suite après cette publicité

Trouvé dans la surface à la 82e minute, l’ancien prodige de Manchester United a ouvert le score d’une superbe frappe du gauche pour inscrire le seul but de la rencontre (1-0). Une satisfaction pour l’intéressé qui était aux anges après la rencontre au micro de Ligue 1+ : «Monaco est une bonne équipe. C’était incroyable, c’est superbe de prendre les trois points ce soir. Toute l’équipe travaille bien, on est tous ensemble. C’est un travail collectif.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier