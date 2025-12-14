Ligue 1 : en difficulté, l’OM s’impose contre Monaco grâce à Greenwood

Depuis deux semaines, l’OM patine en Ligue 1. Malgré deux victoires précieuses en Ligue des Champions, les Phocéens restent sur un nul frustrant contre Toulouse (2-2) et une défaite à Lille (1-0) lors des deux dernières journées de championnat. Forcément, avant la trêve hivernale en Ligue 1, il fallait s’imposer ce dimanche soir face à Monaco au Vélodrome. Pour y parvenir, Roberto De Zerbi décidait de sortir l’artillerie lourde. Décidant de reposer Igor Paixao sur le front de l’attaque, l’Italien a aligné une attaque Weah-Vermeeren-Greenwood en soutien d’Aubameyang. Chez les visiteurs, Sébastien Pocognoli a également opté pour un onze offensif avec Balogun soutenu par Minamino, Akliouche et Golovin. Après un coup d’envoi retardé de presque quinze minutes, l’OM a attaqué fort d’entrée. La première opportunité du match a été pour Aubameyang qui, opportuniste, s’est totalement raté dans le dernier geste (6e).

Après 25 minutes à l’avantage des Phocéens dominateurs et en forme à l’instar d’un Greenwood explosif, Monaco s’est rebiffé. Disposant de belles armes offensives, le club de la Principauté a rétorqué et s’est procuré de belles situations. Après un premier sauvetage d’Aguerd (30e), la défense olympienne a été sous l’eau en fin de premier acte. Après une frappe puissante de Minamino captée par Rulli (42e), Hojbjerg et Emerson se sont employées sur une tentative dangereuse de Balogun (43e). Secoué dans un premier temps, Monaco a terminé fort cette première période, mais n’a pas su faire la différence dans une première période où les deux équipes ont eu leur temps-fort.

Greenwood et Rulli sauvent un OM poussif

Pourtant, dans la continuité de la fin du premier acte, les Asémistes ont attaqué la deuxième période avec le pied au plancher. Beaucoup plus inspirés et frais physiquement que leurs adversaires, les coéquipiers de Denis Zakaria ont accéléré pour aller ouvrir le score. En difficulté, même avec l’entrée de Matt O’Riley au milieu, les Marseillais ont semblé sans inspiration. Hormis quelques tentatives de Greenwood, ces derniers n’ont rien montré offensivement et la défense olympienne a été en grande difficulté face à l’attaque monégasque. Laissant de trop nombreux espaces aux attaquants asémistes, Marseille a failli être puni à la 51e minute de jeu. Après une ouverture de Caio Henrique vers Minamino, le Japonais a centré en retrait vers Lamine Camara. Inspiré, le Sénégalais a superbement contrôlé le ballon avant d’envoyer une demi-volée parfaite au fond des filets. Finalement, le but a été refusé de manière assez incompréhensible pour une position de hors-jeu de Balogun, qui aurait fait action de jeu sur cette séquence (51e). Sauvés, les Phocéens ont continué de balbutier leur football. Poussifs et mangés dans les duels, les Marseillais ont profité des maladresses offensives monégasques et d’un grand Geronimo Rulli, auteur de nombreuses parades, pour rester en vie dans la rencontre.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lens 37 16 +15 12 1 3 28 13 2 PSG 36 16 +21 11 3 2 35 14 3 Marseille 32 16 +21 10 2 4 36 15 4 Lille 32 16 +13 10 2 4 33 20 5 Lyon 27 16 +6 8 3 5 22 16 6 Rennes 27 16 +3 7 6 3 27 24 7 Strasbourg 23 16 +5 7 2 7 25 20 8 Toulouse 23 16 +5 6 5 5 24 19 9 Monaco 23 16 -1 7 2 7 26 27 10 Angers 22 16 -1 6 4 6 17 18 Voir le classement complet

Après un florilège d’actions contre eux, les locaux ont repris des couleurs avec l’entrée de Paixao, qui a enfin apporté du dynamisme dans l’attaque olympienne. Pourtant, Monaco croyait encore ouvrir le score. Mais, cette fois, le but de Balogun était encore refusé pour une position de hors-jeu qui ne souffrait d’aucune contestation cette fois (80e). Dans la foulée, Marseille a réalisé le hold-up parfait. Montant en température depuis 10 minutes, Greenwood a sauvé les siens en étant à la conclusion d’un beau contre qu’il a conclu d’une superbe frappe du gauche qui s’est logée en lucarne (1-0, 82e). En fin de match, Monaco a joué son va-tout. Avec les entrées de Biereth et Ilenikhena, l’ASM a poussé pour égaliser. Mais encore une fois, Rulli (90e) et l’incroyable sauvetage d’Aguerd face à Biereth (90+1e) ont permis à l’OM d’aller chercher un succès précieux. Sous l’eau pendant une longue partie de la rencontre, Marseille s’est octroyé cette victoire aux forceps et peut remercier Rulli et Greenwood pour ce succès poussif. De son côté, Monaco peut nourrir des regrets. Dominateurs et avec deux buts refusés, les Asémistes se sont heurtés à un manque de réalisme inquiétant. Avec cette victoire, Marseille renoue avec le succès et récupère sa troisième place. De son côté, Monaco s’enlise à une 9e place inquiétante.