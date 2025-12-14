OM - Monaco : le coup d’envoi du match retardé par des fumigènes

Dernier match de l’année au Vélodrome pour l’OM. Restant sur deux matches sans victoire en Ligue 1, les Marseillais veulent finir sur une bonne note avec un succès à domicile contre Monaco ce dimanche soir (20h45). Prévu à 20h45, le coup d’envoi de la rencontre a pourtant été retardé.

En effet, pour célébrer ce dernier match de l’année à la maison, les supporters phocéens ont décidé de faire craquer des fumigènes. Un choix qui a mis de la fumée dans tout le stade pendant plus de dix minutes. Forcément, François Letexier, l’arbitre de la rencontre, n’a pas donné le coup d’envoi à l’heure avant de donner son premier coup de sifflet à 20h56.