OM - Monaco : le coup d’envoi du match retardé par des fumigènes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Supporters OM à l'Orange Vélodrome @Maxppp
Marseille 0-0 Monaco

Dernier match de l’année au Vélodrome pour l’OM. Restant sur deux matches sans victoire en Ligue 1, les Marseillais veulent finir sur une bonne note avec un succès à domicile contre Monaco ce dimanche soir (20h45). Prévu à 20h45, le coup d’envoi de la rencontre a pourtant été retardé.

En effet, pour célébrer ce dernier match de l’année à la maison, les supporters phocéens ont décidé de faire craquer des fumigènes. Un choix qui a mis de la fumée dans tout le stade pendant plus de dix minutes. Forcément, François Letexier, l’arbitre de la rencontre, n’a pas donné le coup d’envoi à l’heure avant de donner son premier coup de sifflet à 20h56.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
