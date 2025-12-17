La victoire du Paris Saint-Germain en Coupe intercontinentale face à Flamengo (1-1, 1-1 TAB) n’a pas été accueillie avec enthousiasme partout en Europe, loin de là. En Ukraine, le média Sport.ua a livré une lecture particulièrement critique du sacre parisien, dans un contexte toujours lourd marqué par la guerre. Dans un article au ton acerbe, le site évoque un « trophée au goût amer », pointant du doigt la FIFA et Gianni Infantino, accusés de multiplier les compétitions pour enrayer la baisse d’audience du football mondial. « La FIFA tente de sauver le football mondial en inventant sans cesse de nouveaux prétextes pour faire s’affronter des équipes de différents continents », écrit Sport.ua, tout en rappelant que cette Coupe intercontinentale n’est finalement qu’un retour à une ancienne formule, remise au goût du jour.

Le média ukrainien insiste également sur le contexte géopolitique et symbolique de la rencontre, disputée au Qatar, et sur la prestation décisive de Matvey Safonov, gardien russe cité dans l’article que par des périphrases. Sport.ua souligne que le PSG « se sentait comme chez lui à Al-Rayyan » en raison de ses propriétaires qataris, avant de s’attarder sur la séance de tirs au but, où le gardien parisien a été déterminant. Une situation d’autant plus sensible que le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi, présent dans le groupe parisien, n’est pas entré en jeu lors de cette finale. Dans un récit détaillé du match, le média note que « les Parisiens ont eu besoin du talent de leur gardien », sans citer le nom de Safonov, pour s’en sortir dans un exercice qualifié de chaotique, concluant que le PSG a su tirer profit de ce contexte pour décrocher le trophée. Une lecture amère, révélatrice des tensions persistantes entre sport, politique et symboles nationaux.