Liverpool confirme le terrible diagnostic pour Alexander Isak !

Onze minutes, c’est le temps qu’aura passé sur le terrain Alexander Isak samedi soir lors du déplacement de Liverpool sur la pelouse de Tottenham (1-2). Il est entré à la pause en remplacement de Conor Bradley, a ouvert le score à la 56e minute sur un service de Florian Wirtz, mais a hurlé de douleur au lieu de célébrer son second but en Premier League cette saison.

La faute à un tacle désespéré de Micky Van de Ven, qui a causé des dégâts sérieux. Déjà inquiets sur la pelouse, les joueurs de Liverpool ont pu voir leur coéquipier sortir sur ses deux jambes, soutenu par les membres du staff médical. Mais l’une de ces deux jambes a cédé sous le choc du tacle, comme redouté et annoncé par la presse anglaise plus tôt ce lundi.

Ekitike a un boulevard devant lui

Liverpool a confirmé la terrible nouvelle à travers un communiqué : « l’attaquant de Liverpool s’est blessé lors d’un duel alors qu’il marquait le premier but contre Tottenham Hotspur et a dû être remplacé. Après diagnostic, il a été opéré aujourd’hui d’une blessure à la cheville qui comprenait une fracture du péroné. La rééducation d’Isak se poursuivra désormais au centre d’entraînement AXA, sans qu’aucune date ne soit encore fixée pour son retour. »

Alexander Isak finit donc l’année 2025 avec une jambe cassée, et ne devrait pas faire son retour avant de longs mois. L’issue d’une première partie de saison déjà mitigée après son transfert record. Joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, le Suédois n’a jamais retrouvé le niveau affiché avec Newcastle. La faute à une préparation estivale tronquée et à un Liverpool bien moins fringant dans le jeu. Doublé par le Français Hugo Ekitike ces dernières semaines, Isak va voir son concurrent prendre encore plus d’importance au cours des prochains mois. Et Liverpool pourrait bien devoir recruter encore un attaquant lors du mercato hivernal.