L’AC Milan met un terme à la catastrophe industrielle Divock Origi !

Divock Origi, vous vous souvenez ? C’est comme ça que La Gazzetta dello Sport entame son article au sujet de l’attaquant belge, âgé de 30 ans. Car oui, Origi est encore sous contrat avec l’AC Milan, un contrat qui prend fin en juin prochain. Mais les Rossoneri ont décidé de dire stop avant, puisqu’Origi n’est déjà plus vraiment un joueur milanais depuis bien longtemps. Selon La Gazzetta, la résiliation de son contrat est désormais actée.

Il a déjà cessé de s’entraîner à Milanello d’un commun accord avec le club, et avait embauché un coach personnel pour se maintenir en forme, alors qu’on pouvait le voir passer du temps plutôt du côté de Rome et de Florence. Pas spécialement pressé à l’idée de retrouver les terrains et surtout un poste de titulaire, Origi a refusé les différentes options proposées et il n’a plus joué un match depuis son retour de prêt de Nottingham Forest. Sa dernière apparition sur une pelouse remonte ainsi au 21 avril 2024. Avec l’AC Milan au 28 mai 2023 !

Une opportunité de marché ?

Recruté à l’été 2022, dans la foulée du titre de champion d’Italien l’attaquant belge avait signé un bail de 4 ans, rémunéré à 4 M€ net la saison, soit plus de 300 000 euros par mois. Après une première saison moyenne, avec 36 apparitions sous le maillot milanais pour seulement 2 buts en Serie A, il n’a pas survécu aux changements d’entraîneurs et de direction. L’AC Milan a de son côté recruté plusieurs attaquants, de Gimenez à Nkunku en passant par le petit dernier, Niclas Füllkrug, qui arrive en prêt en provenance de West Ham.

Divock Origi se retrouve donc libre, à 30 ans, et pourrait représenter un pari à tenter pour des équipes en mal de buteur. Cela dépendra aussi de ses exigences financières et de sa condition physique. Capable de fulgurances, Origi s’était révélé avec le LOSC, avant de rejoindre Liverpool, où il avait participé pleinement au sacre en Ligue des Champions en 2019, notamment avec son doublé face au Barça en demi-finale retour et son but en finale face à Tottenham.