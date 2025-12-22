L’AC Milan va récupérer Niclas Füllkrug !

Recruté en 2024 par West Ham United contre 27 millions d’euros après une saison réussie du côté du Borussia Dortmund, l’attaquant allemand Niclas Füllkrug ne s’est jamais réellement imposé chez les Hammers. Et il va vraisemblablement quitter Londres en janvier, puisque selon la Gazzetta dello Sport, un accord a été trouvé entre West Ham et l’AC Milan sur les bases d’un prêt gratuit.

L’AC Milan paiera le salaire du joueur, qui ne veut plus revenir à Londres et espère réussir en Lombardie. Le montant de l’option d’achat n’a pas encore été déterminé. Les Rossoneri ont donc trouvé un nouvel attaquant, alors que Santiago Giménez est blessé et que les autres joueurs, dont Christopher Nkunku, n’ont pas encore donné entièrement satisfaction à l’entraîneur Massimiliano Allegri.