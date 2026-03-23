Robinio Vaz met déjà le feu à l’AS Roma

Robinio Vaz commence peu à peu à se faire un nom en Italie. L’attaquant de 19 ans, formé à l’OM, avait été cédé à l’AS Roma pour 25 M€ après un début de saison réussi sous Roberto De Zerbi, ponctué de quatre buts et deux passes décisives en 14 apparitions. Déjà intéressant lors de ses débuts chez les Giallorossi, l’attaquant phocéen a disputé 248 minutes de jeu depuis son arrivée.

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Cette semaine, il a d’ailleurs connu sa première titularisation contre Bologne, lors de l’élimination en huitième de finale de Ligue Europa. « C’est un très jeune joueur. Le fait qu’il ait représenté un investissement important pèse sur lui, mais il doit progresser, et jouer à ce niveau n’est pas facile. Avec sa vivacité, il peut apporter quelque chose pendant un match. De plus, pour viser des objectifs plus élevés, il nous manquait plusieurs joueurs de qualité », avait commenté Gian Piero Gasperini. Mais quelques jours plus tard, Robinio Vaz a enfin débloqué son compteur.

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Un premier but qui change tout

Entré en jeu au début de la seconde période, le buteur de 19 ans a permis à son équipe d’arracher la victoire contre Lecce grâce à une tête puissante à la réception d’un centre de Mario Hermoso. De quoi permettre à l’AS Roma de revenir à hauteur de la Juventus, à la sixième place avec 54 points. Un coaching gagnant pour Gasperini, qui a terminé la rencontre avec l’un des trios offensifs les plus jeunes de l’histoire du club giallorosso, avec une moyenne d’âge de 18,3 ans. Après la rencontre, Robinio Vaz a réagi à son premier but sous ses nouvelles couleurs.

«Tout d’abord, je tiens à remercier Mario pour ce centre parfait. J’essaie d’aider l’équipe : c’est mon premier but ici, je suis content et j’espère continuer longtemps. Il faut garder espoir même dans les moments difficiles, progresser et devenir encore plus forts», a-t-il expliqué. «Ça n’a pas été facile pour lui de changer de pays et d’équipe. Nous devons nous réjouir qu’il soit parmi nous, car il se comporte comme un joueur d’expérience. Il peut encore beaucoup s’améliorer, il a le talent qu’il faut», a ajouté Mario Hermoso. De quoi devenir une option offensive de plus en plus crédible pour l’AS Roma, encore en quête de points dans son objectif de qualification pour la Ligue des champions.