PSG : une offre inédite arrive pour Luis Enrique

Une année magique. En 2025, le Paris Saint-Germain a presque tout pris, ne laissant que les miettes aux autres. Vainqueur du championnat de France, le club de la capitale a également remporté la Ligue de Champions, la Coupe de France ainsi que la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale. Finalement, seule la Coupe du Monde des Clubs a échappé aux pensionnaires du Parc des Princes. Mais ils ont été finalistes du tournoi organisé sur le sol américain. Quoi qu’il en soit, cette année restera comme l’une des meilleures pour le PSG, qui a par ailleurs vu Ousmane Dembélé rafler plusieurs prix individuels dont le Ballon d’Or.

Luis Enrique a aussi été salué, puisqu’il a été élu entraîneur de l’année lors du gala de Ballon d’Or, mais aussi en Ligue 1. Il a aussi remporté le titre FIFA The Best de l’entraîneur masculin de l’année. L’Asturien pourra encore garnir son armoire à trophées avec un sacre lors des Globe Soccer Awards organisés le 28 décembre. L’ancien technicien du FC Barcelone et de l’AS Roma est de nouveau nommé pour le titre de coach de l’année. Bien qu’il ne soit pas fan de ce genre de distinctions, Lucho accueille tout cela avec le sourire, lui qui n’hésite pas à mettre en avant son staff, ses joueurs et sa direction.

Sa prolongation est une priorité à Doha

Il estime que ses succès sont un travail d’équipe. Du côté du Paris Saint-Germain, on est forcément ravi de tout ce qu’il réalise depuis son arrivée en 2023. Travailleur acharné, il a su imposer son style, son exigence et ses idées pour mener la formation parisienne vers le succès et le Graal suprême avec la C1. Le tout, sans superstar. Ce lundi, AS fait d’ailleurs une révélation sur l’avenir de Luis Enrique. En effet, le quotidien ibérique précise qu’à Doha, où toutes les décisions importantes et stratégiques concernant le PSG sont prises, on souhaite lui offrir un contrat inédit.

Ainsi, les champions d’Europe souhaitent lui proposer de signer un contrat à vie. Lié aux Franciliens jusqu’en 2027, l’Espagnol de 55 ans a convaincu tout le monde à Paris et surtout à Doha, où on estime avoir trouvé l’entraîneur et l’homme idéal pour mener les troupes tout en étant sur la même longueur d’onde que la direction et surtout de Luis Campos. La priorité est donc de lui faire signer un bail de très longue durée. Bref, Paris veut continuer sa belle histoire d’amour avec son entraîneur que ce soit pour quelques années ou bien plus. La balle est dans le camp de Lucho.