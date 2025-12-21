PSG : le point médical après le succès contre Fontenay

Samedi soir face à Vendée Fontenay, le Paris Saint-Germain a tranquillement validé sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France (4-0). Dans un match où Luis Enrique a donné leur chance à plusieurs titis, deux d’entre eux ont été touchés pendant la rencontre : David Boly et Quentin Ndjantou.

Le premier, remplacé à la 29e par Joao Neves, a été « victime d’un coup à la cheville » et « restera en soins cette semaine », informe le club de la capitale. De son côté, l’attaquant de 18 ans, habitué à faire partie de la rotation de l’équipe première, « souffre d’une gêne musculaire aux ischio jambiers ». Il devrait passer des examens complémentaires dans les prochains jours.