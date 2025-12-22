Liga : l’Espanyol surprend l’Athletic Bilbao

L’Espanyol Barcelone a réalisé un joli coup sur la pelouse de San Mamés en s’imposant face à l’Athletic Bilbao (2-1) lors de la 17e journée de Liga. Dans une première période disputée, Bilbao a pris l’avantage grâce à Álex Berenguer à la 38e minute, récompensant une entame dynamique des Basques. Mais la réaction catalane ne s’est pas fait attendre. Juste avant la pause, Carlos Romero a remis les deux équipes à égalité (44e), relançant totalement la rencontre.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Espanyol 33 17 +5 10 3 4 22 17 8 Bilbao 23 18 -8 7 2 9 16 24

Au retour des vestiaires, l’Espanyol a affiché plus de maîtrise et a su profiter de ses temps forts. Pere Milla a donné l’avantage aux siens dès la 52e minute, concrétisant la montée en puissance des visiteurs. Malgré la pression finale de l’Athletic et l’appui du public de San Mamés, les hommes de Manolo González ont tenu bon pour décrocher une victoire précieuse à l’extérieur, qui leur permet également de conforter leur 5e place au classement et de revenir à deux points de Villarreal, qui a un match en moins. Bilbao, de son côté, est huitième.