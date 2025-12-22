Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Liga : l’Espanyol surprend l’Athletic Bilbao

Par Valentin Feuillette
1 min.
Álex Berenguer célèbre un but avec Athletic Club @Maxppp
Bilbao 1-2 Espanyol

L’Espanyol Barcelone a réalisé un joli coup sur la pelouse de San Mamés en s’imposant face à l’Athletic Bilbao (2-1) lors de la 17e journée de Liga. Dans une première période disputée, Bilbao a pris l’avantage grâce à Álex Berenguer à la 38e minute, récompensant une entame dynamique des Basques. Mais la réaction catalane ne s’est pas fait attendre. Juste avant la pause, Carlos Romero a remis les deux équipes à égalité (44e), relançant totalement la rencontre.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Espanyol Espanyol 33 17 +5 10 3 4 22 17
8 Logo Bilbao Bilbao 23 18 -8 7 2 9 16 24

Au retour des vestiaires, l’Espanyol a affiché plus de maîtrise et a su profiter de ses temps forts. Pere Milla a donné l’avantage aux siens dès la 52e minute, concrétisant la montée en puissance des visiteurs. Malgré la pression finale de l’Athletic et l’appui du public de San Mamés, les hommes de Manolo González ont tenu bon pour décrocher une victoire précieuse à l’extérieur, qui leur permet également de conforter leur 5e place au classement et de revenir à deux points de Villarreal, qui a un match en moins. Bilbao, de son côté, est huitième.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Espanyol
Bilbao

En savoir plus sur

Liga Liga
Espanyol Logo Espanyol Barcelone
Bilbao Logo Athletic Bilbao
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier