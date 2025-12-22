Menu Rechercher
Nice : le Séville FC fait irruption pour Elye Wahi !

Elye Wahi sous le maillot de l'Eintracht Francfort @Maxppp

Elye Wahi est sur le départ. Arrivé à l’Eintracht Francfort il y a un an, l’attaquant français de 22 ans peine à s’imposer au sein du club allemand et ses relations avec son entraîneur Dino Toppmöller ne sont pas idoines. Récemment, nous vous avons révélé que l’OGC Nice souhaite faire revenir le joueur en France et qu’un accord entre les Aiglons et le joueur a été trouvé.

Mais rien n’est fait pour le Gym. L’Équipe annonce que le Séville FC est aussi sur le coup. Le club andalou a même fait une offre de prêt avec option d’achat dont le montant est élevé selon les dirigeants de l’Eintracht. Info ou intox destinée à faire réagir l’OGC Nice ? Affaire à suivre.

