Real Madrid-Séville : Lucien Agoumé enrage contre l’arbitrage

Après la défaite face au Real Madrid au Santiago Bernabéu (2-0), Lucien Agoumé, encore à chaud sur la pelouse, a livré ses impressions sur le match et les difficultés rencontrées par Séville. Et le moins qu’on puisse dire est que le milieu de terrain français a vivement critiqué certaines décisions arbitrales, qu’il juge récurrentes face au géant madrilène.

La suite après cette publicité

« Nous sommes venus jouer notre match. Ensuite, il y a beaucoup d’épisodes. De l’arbitrage, je préfère me taire, sinon je vais dire des choses… Mieux vaut ne rien dire, a-t-il déclaré, avant de continuer malgré tout. Chaque année, c’est la même chose. L’arbitrage dans ces matches… Nous, on vient jouer notre jeu, mais il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. On a essayé sur le terrain, mais il y a des décisions que tout le monde a vues, des choses qui ne sont pas claires. Mais voilà. Je suis fier de mes coéquipiers, de ce que nous avons fait aujourd’hui. Je pense que nous méritions un peu plus. Maintenant, on va se reposer quelques jours, car le 4, nous avons un match important à la maison. » Lucien Agoumé a conclu en soulignant que son équipe doit être plus efficace devant le but et tirer les leçons de ce match pour revenir plus forte en seconde partie de saison.