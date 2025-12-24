CAN 2025 : le Soudan envoie un message fort avant d’affronter l’Algérie

Avant son entrée en lice à la CAN 2025 face à l’Algérie, le Soudan a livré un message fort par la voix de son sélectionneur Kwesi Appiah. Le technicien a mis en avant la dimension humaine et mentale qui entoure son groupe, dans un contexte national extrêmement difficile. « L’aspect psychologique est essentiel. Il nous arrive d’apprendre la perte d’un proche pour certains joueurs, ce qui rend les choses très compliquées », a-t-il expliqué en conférence de presse, évoquant la nécessité de faire preuve de patience et de résilience au quotidien. Malgré ces épreuves, Appiah a insisté sur la mission que s’est donnée la sélection : « nous essayons, à travers le football, de rendre les Soudanais heureux et fiers ». Il a également souligné l’évolution majeure de la CAN, qu’il juge aujourd’hui bien plus professionnelle que par le passé.

Le capitaine Bakhit Khamis a, de son côté, affiché une ambition claire avant d’affronter les Fennecs. Loin de se présenter en victime, le Soudan entend jouer pleinement sa carte dans la compétition. « Nous sommes venus pour rivaliser et proposer un football à la hauteur de notre pays », a-t-il affirmé, s’appuyant sur les performances solides réalisées lors des qualifications. Conscient du défi que représente l’Algérie, Khamis s’attend néanmoins à une opposition différente de celle de la Coupe Arabe, conclue par un match nul. « Ce sera une rencontre totalement différente. Nous serons prêts, physiquement et mentalement, pour donner le maximum », a-t-il assuré, résumant l’état d’esprit d’un groupe déterminé à défendre ses couleurs.